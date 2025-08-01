啟動接班布局？ 王品新任大陸營運長是董事長陳正輝女婿

餐飲龍頭王品公告新任大陸營運長由韓帥擔任，未來將全面負責中國大陸地區的營運與發展工作。據了解，韓帥為王品董事長陳正輝的女婿，而陳正輝之女、今年才31歲的陳渝媃在2023年才以大股東樂恆投資法人代表的身分進入王品董事會，此舉也被認為是陳正輝已經啟動王品的接班布局。

在疫情過後，大陸經濟復甦速度不如預期，更出現消費降級的狀況，不少台灣餐飲企業都深受衝擊，更有包括瓦城、八方雲集等業者選擇退出大陸市場，但王品仍持續堅持，並在去年下半年扭轉虧損，已經重回獲利軌道。

王品表示，韓帥2010年畢業於布達佩斯考文紐斯大學工商管理系，該校為匈牙利最具聲譽的商科高等學府之一，顯示韓帥專業養成極為紮實，且除了優異的學術背景外，韓帥也具備豐富的創業經驗及敏銳的商業洞察力，長期深耕消費市場及數位轉型領域，在不同產業的領導表現均展現高度的執行力與創新思維，對於企業營運管理與市場策略有深入理解與實戰歷練。

王品表示，此次任命不僅是集團全球化布局與人才戰略的關鍵一步，更顯示王品對中國大陸市場的長期承諾與深耕決心，韓帥的加入，將為大陸事業群注入新的專業動能，帶領團隊持續提升經營效率、強化品牌影響力，並拓展更多成長機會與策略合作。

王品也說，韓帥出任王品集團大陸事業群營運長，充分展現大股東不只追求短期經營成果，更著重長期的營運布局，確保集團長遠發展。