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王品大陸事業新任營運長由女婿韓帥掌舵 啟動兩岸接班布局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品宣布由韓帥接任合品營運長一職。王品/提供
王品宣布由韓帥接任合品營運長一職。王品/提供

王品（2727）1日代子公司合品餐飲公告人事異動，宣布由韓帥接任合品營運長一職，正式掌管中國大陸區域的營運與發展，展現王品培養新生代管理人才、強化兩岸布局，以增強戰力。

合品為王品集團旗下負責中國大陸市場的營運主體。據了解，韓帥為王品董事長陳正輝二女兒陳渝媃的夫婿。過去王品於大陸市場曾設有營運長一職，惟該職位已懸缺多年，此次由新生代接任，韓帥將成為集團在大陸市場僅次於陳正輝的第二號核心領導人。

陳正輝有兩名女兒，次女陳渝媃亦於2023年股東會後正式進入董事會，逐步參與集團經營決策。此次人事任命也被外界視為王品啟動兩岸第二代接班、強化中國大陸市場戰力的重要一環。

王品表示，韓帥自即日起擔任王品集團大陸事業群營運長，將全面負責中國大陸地區的品牌營運、策略發展與團隊管理，協助集團在競爭激烈的餐飲市場中維持成長動能。

韓帥2010年畢業於布達佩斯考文紐斯大學工商管理系。該校為匈牙利最具聲譽的商科高等學府之一，該校的工商管理系長期名列《金融時報》歐洲排名前50名，學術實力深獲國際認可。韓帥2023年完成中歐國際工商學院MBA課程。中歐MBA為亞洲最具競爭力與聲望的高階商業管理教育機構，連續九年獲得《金融時報》亞洲MBA排名第一的肯定，顯示韓帥專業養成極為紮實。

除了優異的學術背景外，韓帥也具備豐富的創業經驗及敏銳的商業洞察力，長期深耕消費市場及數位轉型領域，在不同產業的領導表現均展現高度的執行力與創新思維，對於企業營運管理與市場策略有深入理解與實戰歷練。

王品表示，此次任命不僅是集團全球化布局與人才戰略的關鍵一步，更顯示本公司對中國大陸市場的長期承諾與深耕決心。韓帥的加入，將為大陸事業群注入新的專業動能，帶領團隊持續提升經營效率、強化品牌影響力，並拓展更多成長機會與策略合作。

韓帥出任王品集團大陸事業群營運長，充分展現大股東不只追求短期經營成果，更著重長期的營運布局，確保集團長遠發展。

陳正輝 王品集團

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