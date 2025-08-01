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六都7月買賣移轉棟數1萬8棟、年減近三成 台南高雄為重災區

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台南房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
台南房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

六都地政局1日公告，7月買賣移轉棟數共1萬8.856棟，月增4.2%、年減29%，其中台南、高雄為重災區，主要就是受到丹娜絲颱風災情影響，加上台南部分區域的新案交屋潮暫歇，因此量縮最多。

六都7月買賣移轉棟數分別為，台北市2073棟，月增1.8%、年減29.8%；新北市4455棟，月增5.8%、年減25.5%；桃園市4,145棟，月增13.9%、年減17%；台南市1,701棟，月減20.5%、年減26.6%；高雄市2,823棟，月減4.2%、年減35%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5、6月股市回溫，且美台關稅公布前的拉貨潮，也激勵短期經濟表現，因此投資人相對樂觀；加上部分地區仍有新案交屋潮支撐房市，所以7月都會區整體的買賣移轉棟數，比起6月微幅增加。

與去年同期相比，今年7月的整體量能仍大減近3成，且關稅稅率揭曉後，國內經濟發展也將面臨新一波調整，因此後續市場依然維持量縮趨勢，不過去年下半年限貸令發酵後，房市成交量逐漸下滑，在比較基期滑落之下，今年後續月份的買賣移轉年減幅，可望逐步收斂。

六都中，僅南二都的量能月減，其中台南7月的買賣移轉量，與6月相比大減逾2成，為六都之最。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，7月的丹娜絲颱風及伴隨而來的西南氣流，重創南台灣，導致許多地區停班課多日，也導致南二都的過戶行政流程有所遞延，尤其台南的溪北及沿海地區，7月幾乎都忙於重建，加上安平、歸仁等地的新案交屋潮暫歇，使台南第3季的買氣表現欲振乏力。

張旭嵐分析，在千呼萬喚之下，美台之間的關稅稅率終於出爐，毛利率低的產業首當其衝，尤其是傳產聚集的中南部，受影響的程度相對大，未來除了樽節人事成本降低開銷外，也不排除退場止損，評估出售資產的企業預料將增加，因此中南部的工業用不動產及傳產就業剛需市場，在關稅揭牌後，可能掀起一波洗牌。

六都近年1~7月累計買賣移轉棟數。資料來源／台灣房屋
六都近年1~7月累計買賣移轉棟數。資料來源／台灣房屋
六都2025年7月買賣移轉數量。資料來源／台灣房屋
六都2025年7月買賣移轉數量。資料來源／台灣房屋

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