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SCFI運價指數連八跌、周跌幅2.6% 貨櫃輪需求恢復正常

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI運價指數連八跌。示意圖／ingimage
SCFI運價指數連八跌。示意圖／ingimage

全球重要出口地區對美國的關稅已經公布，貨櫃輪需求恢復正常，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於1日出爐繼續走低，指數下跌41.85點至1,550.74點，周跌幅2.6%，出現連八跌；遠東到美東線跌幅最重達到7.4%。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,021美元，較前一期下跌46美元，跌幅達2.2%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達3,126美元，較前一期下跌252美元，跌幅7.4%。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,051美元，較前一期下滑39美元，周跌幅1.8%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,333美元，較前一期下跌85美元，周跌幅3.5%。

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