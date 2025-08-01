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美對台關稅比日韓高 電器、茶葉等公會坦言競爭力變弱

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%，桃園市長張善政（右7）表示，畢竟比韓、日15%還是高了5%，所以在國際市場上面競爭力還是會有損傷，期待政府還要繼續努力，把這20%繼續往下調。記者翁唯真／攝影
美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%，桃園市長張善政（右7）表示，畢竟比韓、日15%還是高了5%，所以在國際市場上面競爭力還是會有損傷，期待政府還要繼續努力，把這20%繼續往下調。記者翁唯真／攝影

美國白宮31日在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%，高於日韓的15%，桃園市長張善政表示，畢竟比韓、日15%還是高了5%，所以在國際市場上面競爭力還是會有損傷，期待政府還要繼續努力，把這20%繼續往下調，同時對於很多配套方案也能夠及早公布。

桃園電器空調影音大展開幕典禮今下午於桃園會展中心舉行，不過今公布各國關稅台灣稅率為20%，也讓大家人心惶惶。中華民國淨零AI智慧家電協會理事長廖全平表示，原本預測今15%，現在公布是20%，賴清德總統也說還有調降空間，因此期待可以調降。

廖全平說，對電器而言主要是銅價，像空調、冰箱、洗衣機等家電的馬達及壓縮機銅占的比例很高，就會有影響，因漲價對業者跟消費者都不好。被問距離正式上路還有1周，有業者說要趕快出口，廖全平回應，其實這周家電業都忙南部救災，還沒想到這些。

桃園市AI茶產業發展協會理事長邱國雄說，其實美國還是台灣主要外銷市場，占台灣出口的三分之一，台灣若高過日本、韓國、大陸5％，相對競爭力弱，加上台幣升值，匯率差異跟關稅對出口美國很有壓力。

邱國雄表示，目前有統計的數據，茶產業過去外銷美國大概6000多公噸，台灣年產量1.2萬噸，進口量3.2萬噸，台灣目前出口世界主要是手搖飲商用茶為主，出口美國除了商用茶外，還有華人世界唐人街、超市為主市場，但美國是台灣茶葉主要出口市場，因此還是有影響。

至於會比日、韓還沒競爭力嗎？邱國雄說，「沒錯」前2天才開日台產業會議，日本抹茶在美國行銷好，加上日幣貶值，競爭力強大。

桃園市酒類商業同業公會理事長李連倉表示，台灣的威士忌較國際間有優勢，因台灣天氣關係，台灣的威士忌儲存、熟成量較歐美國家高3至4成；近期有約4個貨櫃要到美國，但受關稅影響停滯，現在距離正式施實僅剩1周時間，也無法出口到美國去，目前考量減少出貨、轉換出口到日本或韓國等國家。

張善政今天前往替業者加油打氣說，需要加強內需，桃園算是台灣不小的市場，希望在未來很不確定的市場變化上，能夠為業者打一針強心針。這次台灣關稅目前是20%，20%雖然從30%降了很多，但比韓、日15%還是高了5%，在國際市場上面競爭力還是有損傷。

張善政說，期待政府要繼續努力，把這20%繼續往下調，同時對很多配套方案能夠及早公布，像日本跟韓國都有承諾，投資美國上千億美金，至於台灣的條件到底如何，也需要及早讓國內知道，讓業者有所因應，期待政府未來幾個禮拜能夠努力。

美國 關稅 日本

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