7月台灣新車掛牌數出爐，根據業者今天下午統計，7月掛牌數約3萬5483輛，較原先預估4.5萬輛大減，主要是7月美國關稅政策未明，消費者保守。展望8月，業界評估新車掛牌數可超過3.4萬輛，主要是8月美國關稅相關政策公布，車輛稅務議題可漸明朗。

根據統計資料，7月台灣新車掛牌3萬5483輛，較6月微增3.4%，但較去年同期減少22.3%，累計前7月領牌數23萬4450輛，較去年同期下滑15.7%。業界分析，由於7月美國關稅政策未明確，各廠牌雖祭出促銷攬客，但消費者心態趨於保守，導致市場表現不如預期。

和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌，7月合計登錄數1萬3636輛，市占率38.4%，其中TOYOTA在7月登錄1萬1224輛，月增15%，市占率31.6%。和泰車評估，8月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.27萬輛，市占率估約37.4%。

鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，7月交付224輛新車，累計前7月交付2154輛。

觀察進口車統計，7月進口車登錄數1萬5914輛，月減4.4%、年減25.6%，市占率續降至5成以下至44.8%，其中電動車大廠特斯拉（Tesla）7月掛牌數1333輛，單月進口車排名第6、高級進口車款排名第4。

觀察高級車統計數，7月台灣高級車市場總登錄數8071輛，月減4.1%、年減28.3%，單月市占率22.7%。

展望8月，業界分析，8月美國關稅相關政策公布，加上車輛稅務議題可望明朗，觀望的消費者可望在8月購車，整體市場可與7月維持相近水準，預估8月新車掛牌數可超過3.4萬輛，年增16%。