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美國對台關稅訂20% 中鋼指會協助下游客戶降低衝擊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
美宣布台灣關稅稅率為20%，衝擊高雄螺絲扣件產業。本報資料照
美宣布台灣關稅稅率為20%，衝擊高雄螺絲扣件產業。本報資料照

美國公告自美東時間8月7日起將對台灣實施20%對等關稅中鋼對此表示，稅率雖較今年4月公告的32%有所調降，並屬暫定性措施，未來稅率是否進一步調整，將視台美後續談判進展而定。中鋼會協助下游客戶降低衝擊。

中鋼表示，這次措施主要影響台灣出口至美國的手工具、工具機等下游製品；鋼鐵、鋁材及汽車零組件則仍適用「貿易擴展法第232條」，鋼鐵及鋁材50%關稅、汽車零組件25%關稅。經初步評估，對中鋼公司直接出口影響更動有限，但對下游客戶的影響則需持續觀察。

中鋼表示，將持續密切關注國際貿易政策動向，靈活調整營運策略，並積極協助下游客戶降低衝擊。

高雄扣件業者面對衝擊表示，之前美國已陸續與美國前10⼤貿易⾚字的國家達成貿易協議，唯獨少掉台灣，讓國內各個銷美的產業充滿焦慮感。台灣業者期盼稅率至少與⽇、韓鄰近國家相同，否則台廠後市經營將陷入困境。

中鋼 美國 關稅

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