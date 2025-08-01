2025台灣美食展登場 辦桌開席以食會遊、暢遊台灣

「2025台灣美食展」於1日至4日一連4天於台北世貿一館登場，交通部觀光署台灣觀光館今年以「台灣超有料」為主題，展現台灣豐富精彩的美食及遊程，讓民眾有吃、有玩、還能有好禮帶回家。

活動首日賴清德總統致詞時表示，今年的美食展以「鮮味款待」為主題，特別有意義；「鮮味」代表了海鮮，展現出台灣海島國家資源豐富；「鮮味」也代表新鮮，現撈現做就是好吃；「鮮味」更代表創新，台灣各族群彼此融合交流激盪而創新成「台灣味」。「款待」則代表台灣人的熱情，代表店家款待客人的心意。

台灣吸引人的就是庶民美食及款待客人的心意，舉辦國宴時就曾用在地美食款待所有賓客。美食是觀光重要的一環，也期盼藉由美食與景點結合，打造臺灣多元的觀光價值。總統也感謝所有的參與單位，更邀請大家一起品味台灣的在地美食，體驗多元的文化魅力，並將這份熱情與世界分享。

交通部長陳世凱致詞時表示每個人都有自己的美食地圖，因為美食規劃旅程、因為美食而觀光各地。陳部長也特別推薦台灣觀光館將美食與遊程結合，邀請民眾趁著展期一定要到台灣觀光館走走逛逛。

觀光署長陳玉秀進一步介紹表示，為了推廣全台在地特色並鼓勵國內外民眾深度體驗，台灣觀光館這次特地邀請全台各地觀光圈美食及米其林推介與離島業者，例如以提供便利中藥料理包及香料聞名的金門存德中藥房、從在地香蕉及糖廠為原料衍生出農特產品的金旗山城、配合本署夏季重要活動―台灣仲夏節全國巡迴的亮點活動，安排冰品巡迴車進駐展館，車上有13款觀光署各風景區管理處的特色冰品。民眾只要8月1日至4日來到台灣觀光館，就可以享盡各地美味。

台灣觀光館今年以「辦桌」做為策展元素，搭配茄芷袋風格設計，設置「台灣超有料」主題館，館內結合「觀光圈美食」、「台灣仲夏節」及「米其林推介」等主題，展館內業者涵蓋北中南東及離島，從餐前開胃菜、主食、主菜、小吃，到飯後甜點、茶、咖啡、冰品，可說是應有盡有。

觀光署表示除了美食，互動遊戲及舞台活動也很精彩，互動遊戲設計了AR景點拍照體驗，可搭配美食模型一起拍照，同時感受食與旅的趣味；舞台活動則邀請了許多知名部落客來做美食遊程的分享，其中知名的YouTuber是超過200萬訂閱者的網紅「酷的夢」，從外國人的角度看台灣，分享他的「台灣超有料日記」，帶領民眾感受文化交融的驚喜與感動；還有專業廚師現場展示廚藝，也會跟現場民眾分享料理。

觀光署邀請所有民眾台灣觀光館參觀，今年還有現場消費滿額禮，數量有限，先來先贏！歡迎消費者來看也來買，共同支持在地特色美食，更希望大家可以親自前往在地旅遊探索，相信可以找到最愛的台灣美食及重新感受在台灣旅行的美好。