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川普宣布台灣關稅20% 屏東毛豆、蝴蝶蘭、加工鬼頭刀受影響

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
蝴蝶蘭。圖／本報系資料照
蝴蝶蘭。圖／本報系資料照

美國對台灣祭出20%關稅，屏東縣受影響較大的農漁產品包括毛豆、蝴蝶蘭、加工鬼頭刀。有業者認為目前台灣及對手國的關稅仍未明，後續影響仍待觀察；也有業者認為一定會受到衝擊；加上台幣升值的影響，大嘆生意更難做。

宏偉冷凍食品公司業務部經理廖泰鈞說，台灣毛豆銷美的主要競爭對手是大陸，由於目前大陸的關稅還沒出來，加上台灣關稅似乎也還沒完全確定，影響如何還要再看。加上台灣毛豆超過3/4都外銷日本，美國只占5%左右。

他說，就算最終關稅定案，因今年的訂單已下到年底了，所以影響應該也會明年才開始。對出口商來說，台幣的升值影響遠遠高過關稅，今年台幣升值了1成，漲太多了，很多出口商都唉唉叫。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，東港外銷美國最大宗商品是加工鬼頭刀，約9成都銷美，今年因魚貨缺，只要有一定馬上被掃光，因此看不出關稅會有影響，長期則還待觀察。另外東港很多要銷美的魚貨，會先送到越南加工再出口，所以不只是台灣的關稅，越南的關稅也會影響，這就要看貿易商自己如何評估。

陳姓花農表示，蝴蝶蘭約4成外銷美國，主要競爭對手是荷蘭，目前初步看來台灣關稅20%、歐盟關稅15%，一定會受到衝擊。除了希望政府能政策支援及補貼外，業者本身也要提高蝴蝶蘭生產技術，考慮到外國設場布局，或開拓分散市場，才能長期維持市場競爭力。

毛豆。圖／本報系資料照
毛豆。圖／本報系資料照
鬼頭刀。圖／本報系資料照
鬼頭刀。圖／本報系資料照

美國 台幣 蝴蝶

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