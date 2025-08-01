台南房市獨慘！7月移轉大減兩成 關稅揭牌恐更不妙

台北、桃園及台南公布今年7月的買賣移轉棟數，台北、桃園都較上月增加，但台南重挫兩成。

依據三都地政局統計資料，台北2073棟，月增1%，年減29%；桃園4145棟，月增13%，年減17%；台南1701棟，月減20%，年減26%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，5、6月股市回溫，關稅公布前的拉貨潮，也激勵短期經濟表現，因此投資人相對樂觀，加上部分地區的房市仍有新案交屋潮支撐，所以7月都會區的買賣移轉棟數，比起6月微幅增加。

但與去年同期相比，仍大減逾2成，整體市場的量縮趨勢不變，不過去年下半年限貸令發酵後，成交量逐漸下滑，在比較基期滑落之下，今年後續月份的買賣移轉年減幅，可望逐步收斂。

而台南7月的買賣移轉量，與6月相比大減逾2成。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台南大減，一來是因安平、歸仁等地的新案交屋潮暫歇。

二來是7月丹娜絲颱風及伴隨而來的西南氣流，重創嘉南平原，台南市也停班課多日，過戶的行政流程因而有所遞延，其中溪北及沿海地區，7月幾乎都忙於重建，使Q3的買氣表現欲振乏力。