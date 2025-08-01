台塑生醫與樂敦製藥簽署策略夥伴協議 攜手拓展台日再生醫療市場版圖

台塑生醫1日宣布，代表台塑企業所屬再生醫療產業體系（包含長春藤生命科學公司）於7月22日與全球知名的樂敦製藥株式會社簽署策略夥伴關係協議，啟動台日再生醫療領域深度合作。

此次合作由台塑生醫開創台灣業者首度承接日本藥廠再生醫療CDMO委託之先例，並進一步推動旗下再生醫療製品進軍日本，實現雙向技術連結與產品佈局，台日攜手擴展再生醫療版圖。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，再生醫療是引領未來醫療創新的關鍵領域，透過活化與修復人體組織細胞，為疾病帶來全新治療契機，台塑企業長年致力於整合產醫學資源，為再生醫療產業開創嶄新的可能性。

此次非常榮幸能與樂敦製藥建立策略夥伴關係，樂敦製藥在眼藥產品及曼秀雷敦皮膚用藥享譽國際，並於再生醫療領域累積成熟技術成果，未來將結合台塑生醫於再生醫療研發、臨床試驗與製造方面的領先優勢與實踐能力，雙方合作拓展台日再生醫療市場，為全球患者帶來更多希望與更先進的醫療選擇。

台塑生醫總經理劉慧啓表示，台塑企業目前除已擁有長春藤生命科學位於桃園的GTP廠，更將於2026年啟用首座具備實質生產能力的再生醫療製劑GMP廠，進一步強化製造能量；樂敦製藥於日本已建有四座再生製劑廠，累積豐富實績與經驗，雙方未來將透過CDMO合作、臨床試驗、取得藥證等合作方式，共同加速雙方產品在台灣及日本市場的推展，以及深化再生醫療的國際佈局與實質應用。

樂敦製藥在其經營綜合願景「Connect for Well-being」之下，積極推動再生醫療事業，旨在為缺乏適當治療方法的患者提供新的治療選擇，並以「讓再生醫療更貼近、更易於使用」為宗旨。此次合作將使樂敦製藥的再生醫療產品線開發和CDMO事業的推進，擴展至日本以外的台灣市場。

台塑生醫長期以實踐預防醫學理念為核心，事業布局橫跨「生活、生物、生化、醫療、醫藥、醫材」等六大專業領域，於台灣建構完整且多元的生技版圖，近年更積極整合資源、深化投入再生醫學發展，期望透過創新技術開啟醫療照護新模式，擴大健康福祉，造福更廣泛人群。