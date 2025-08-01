台美關稅20% 台新金控李鎮宇：沒綁投資、沒承諾已先降到20%

台美關稅談判匯率今天出爐，台灣關稅為20％，總統賴清德1日透過社群表示，美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「階段性關稅」為20%，主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，只要後續達成協議，可望再調降稅率。對此，台新金控首席經濟學家李鎮宇稍早發文表示，台灣沒綁投資、還沒承諾什麼，就先降到20%，認為這個談判「談的有節奏感」。

今日美國公布各國對等關稅匯率，台灣關稅數字為20%，相較日韓匯率高出5％，但以降幅來說，日本、韓國談完分別從24%、25%降至15％，降幅為9％與10％，台灣則是從32％降為20％，降幅為12％。

對此李鎮宇分析，「畢竟也沒綁投資、也還沒承諾什麼，就先降到20%」，認為至少把籌碼留著要繼續談第二階段的談判，肯定此次談判「算是談的有節奏感」，並表示「市場一開盤應該會比較恐慌，但之後應該會回到正常軌道」。

另外，財經網美胡采蘋也認為，關稅20%反映的是「談判團隊還是應該有所取捨」，並指出目前白宮的確沒有公布台灣的協議內容，只貼了一張各國稅率表，「這跟之前所有協議的公布流程都不一樣」。

胡采蘋表示，過去連台灣GDP一半的越南、比台灣小很多的經濟體，白宮都公布了協議內容，台灣這麼大的經濟體、又是半導體領導國家，川普不可能不大肆宣揚他拿到什麼條件。因此認為「總統的說法應該才是正確的，台美協議未完，還在協商中」，包括瑞士也39％，應該也是在談判中。