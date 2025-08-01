北市預售屋申報案量大增四成！中山區居冠、這類社區成主流

台北市預售建案持續升溫！根據北市地政局最新統計顯示，2025年第2季全市預售建案申報備查量共計38案，較上季大增40.74%，也比去年同期增加15.15%，從全年累計來看，今年前兩季合計申報131案，年增幅達20.18%，顯示市況相較去年更加熱絡。

本季12行政區中，以中山區推案最踴躍，共有9件預售案，其次為松山區6案、北投區5案，整體市場仍以住家為主流達35案，占比逾九成（92.11%）；其中80戶以下小社區占了24案，占整體住家建案63.17%，顯見推案偏向精緻、小規模開發；至於非住宅類（如商辦）則僅3案，規模亦多屬80戶以下。

為保障購屋者權益，地政局表示，針對每一件住家用預售建案的買賣定型化契約，都逐條檢閱是否符合內政部訂定的28項應記載及不得記載事項。

在今年第2季的查核中，最常出現不合規情形的五大項目為，「貸款約定」、「房地標示及停車位規格」、「保固期限及範圍」、「通知交屋期限」與「驗收」，所有契約均需經過修正後，方可完成備查及對外公告。

在履約保障機制方面，本季所有住家用建案都具備保障措施，以「不動產開發信託」最常見，共22案，占比62.86%；其次為「價金信託」，共13案，占比37.14%。

針對外界關注的紅單（購屋預約單）使用問題，市府依《平均地權條例》第47條之3查核預售建案是否違規。本季共查核4案契約與紅單，全數皆合格。市府提醒，紅單不得轉售，且內容必須載明標的及金額，不得另設保留出售或保留簽約等對買方不利條款。

地政局表示，預售屋市場活絡之際，相關查核作業也會持續強化，以兼顧市場發展與消費者權益。