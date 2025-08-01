房產交易成詐騙熱區 信義房屋打造全流程防火牆

關稅政策今才定案，但部分投資人早已選擇將資金轉入房市，尋求相對穩定的資產配置。高交易金額與複雜流程，使不動產交易成為詐騙熱區，甚至連高知識分子都可能受害。在不確定的市場氛圍中，消費者對於交易安全與整體購屋體驗的要求也隨之升高，如何「買得安心、住得放心」，成為當前購屋決策的關鍵考量，也讓從制度到售後的「全流程防火牆」成為焦點。

信義房屋代書葉惠玲指出，近年房地產詐騙手法日益精密，從假投資講座吸金、偽造地契與印鑑證明，到冒用地政士、律師甚至里長身分竊取產權，或假買家騙訂金、假貸款設定抵押權等，受害者不乏中高資產與高學歷族群。

面對這樣的風險，「價金信託制度」為提高交易安全的核心。葉惠玲解釋，此機制由銀行設立專屬信託帳戶，買方匯入款項後，在產權過戶與交屋完成後才撥款給賣方。信託機構需依約逐項核對，避免出現「產權未轉、款先交」的情況，確保資金用途透明、流程安全。

信義房屋早在1996年即首創「成屋買賣價金履約保證」制度，2023年再升級推出「履約保證價金信託」，由玉山銀行擔任價金保證及信託管理，是目前業界唯一由銀行實質擔任保證人的機制。全案費用由信義房屋吸收，民眾無須負擔手續費，即可享有制度保障與金流透明，真正實現「一手交屋、一手給錢」的安心流程。

葉惠玲補充，除了金流控管，屋況與產權也是常見造成交易糾紛的節點。信義房屋的「SinyiCare十大守護服務」，不只涵蓋履約價金信託，更從購屋前檢核到交屋後保障，建構一套全流程保障機制。其中「漏水保障」為業界最高規格，保障期內提供不限屋齡與次數的修繕承諾；「蟲蛀保障」則針對木製構材遭白蟻、螞蟻侵蝕情況提供補助；其他如「高輻射」、「高氯離子」、「凶宅」亦納入保障機制，協助買方控管潛在風險。

資訊面則採取多項即時透明作為，如「即時行情」供買賣雙方參考市場走勢，「不動產說明書」彙整物件產權、稅費、使用分區與社區管理等資訊，幫助買方判斷是否符合實際需求，亦有助避免日後產生誤會或糾紛。

市場不確定性瀰漫下，消費者對找屋效率與風險控管更趨重視。信義房屋長期深耕房產科技，持續打造「最懂你的AI房仲」，讓專業與溫度並行展現。網站運營管理部執行經理溫家政表示，透過「義起聊」服務，消費者由提出購屋需求開始，即由AI數位服務搭配真人房仲協同回應，透過整合LINE推播物件、看屋提醒與後續追蹤，打造全天候「陪跑式」服務，用AI數位力與真人溫度，陪伴消費者安心完成房產交易。

溫家政補充，信義房屋「生活圈找屋」服務，整合學區、公園、捷運、超市等生活條件，協助消費者由日常使用習慣出發，找尋真正適合自己的社區；還能透過「DiNDON智能賞屋」720度環景模擬與3D互動空間賞屋，不必實地走訪也能掌握格局動線與空間比例，更能透過風格變裝功能，預想裝潢後樣貌，提升交易決策效率。信義房屋一系列創新數位服務，自2020年起已多次獲得國內外AI數位應用與產品創新獎肯定，信義房屋不斷深耕房產科技實力，回應市場對效率與透明度的期待。

當市場信心面臨考驗，房仲的角色隨之轉型，不再只是資訊中介者。信義房屋指出，從金流到屋況、從制度到科技，保障的範圍越完整，選擇就越安心。AI提供效率與演算，房仲則帶來判斷與陪伴。在制度與科技雙軌並行下，消費者得以在變局中作出更清晰的選擇。