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房市放緩 惠譽：台灣銀行業的房地產放款品質仍保持韌性

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽信評預期台灣銀行業房地產放款品質將保持韌性，儘管在房地產價格走弱的情況下，減損放款略有上升。惠譽認為銀行的資產品質風險仍屬可控，由其穩健的風險概況、穩定的經營環境以及審慎的監管所支持。

惠譽預期減損放款增加的主要來源為境外曝險和美國關稅上調，而非來自於國內的房地產放款。大多數受評銀行資產品質的展望為穩定，受益於充足的評分空間。

由於更嚴格審慎的監管措施，房地產放款的成長已有所放緩。惠譽預測2025年銀行業的放款成長將從2024年的9.5%降低至約5%，主要因需求減弱。監管措施如降低貸放成數，已抑制了投機交易並優先提供資金予首次購屋者。較低的利率和更長的房貸年限也應支撐家庭的負擔能力。

另，可能由於經濟持續放緩所引發的房地產價格急劇下跌或失業率顯著上升，或將對銀行的資產品質和個別實力評等構成下行風險，但這不是惠譽的基本情境。

惠譽 房地產 銀行業

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