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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

經濟日報 x Euronews 財經視野鏈結歐洲觀點

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

全球政經情勢不斷重塑，歐洲觀點重要性大增。經濟日報今（1）日起與歐洲指標媒體「歐洲新聞台」（Euronews），展開內容授權合作，在報紙、網站與行動App刊登其深具歐洲視角的新聞與專欄，讓用戶同步掌握第一手國際趨勢。

美國貿易與外交政策引發國際社會紛擾之際，歐盟積極推動經濟與國防自主，歐元的國際化進程也加速前進。富國銀行研究所更預測，全球貿易將逐步裂解為三大貿易集團：美國、歐盟與中國。歐洲的聲音，將在未來世界秩序中扮關鍵角色。

Euronews創立30多年來堅持以「歐洲觀點報導世界」，是目前歐洲唯一兼具多語內容與全球通路的新聞品牌。其內容橫跨19種語言，涵蓋160多個國家與地區，在全球設有26處辦公室、擁有300多名記者與逾800家合作夥伴，建立強大的影音與文字報導網路，以及在地連結。

經濟日報長年與彭博資訊（Bloomberg）、紐約時報（NYT）、英國金融時報（FT）及日經中文網等國際權威媒體合作，讓用戶了解美國、英國及亞洲的看法，如今再添Euronews，象徵經濟日報對國際新聞品質與多元視野的堅持再進一步。

美國 歐盟

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