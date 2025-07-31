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台中新興重劃區土地交易冷 改租作停車場、店面或倉儲

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
養地風再起！新興重劃區土地交易冷，紛紛改租作停車場連鎖店面或倉儲。業者提供
養地風再起！新興重劃區土地交易冷，紛紛改租作停車場連鎖店面或倉儲。業者提供

台中市今年上半年土地交易明顯降溫，「養地風」趨勢又悄悄興起，不少地主看準出租作停車場、連鎖店面或倉儲，不僅可創造收益，又能作為避稅的土地活化證據，以免被課徵空地稅，他們選擇以低開發成本進可攻、退可守的策略，靜待市場回溫或重劃利多釋出。

房市受限貸令影響交易冷卻，連帶使土地交易也清淡，台中市地政局統計，2025年上半年台中市土地買賣移轉筆數2萬6,697筆、較去年同期3萬5,513筆年減約25%，創近五年來同期新低。

鄉林不動產研究室表示，新興重劃區剛完成開發時，除了土地賣給開發商蓋房子出售之外，有些地主就出租給大型餐飲公司，申請設置停車場或出租給汽車旅館摩鐵業，像是七、八期以往存在很多汽車旅館、大型餐廳、幼稚園，近五年來逐漸消失匿跡，這是因為房地產熱，精華地段的土地幾乎被收購一空。

這些產業結束營業，轉賣給建商，業者轉戰到其他更新的重劃區，例如單元二、三、機捷與單元十二等重劃區。近半年來，可能因為房地產冷卻，土地交易降溫，所以大型連鎖店面如全聯賣場、麥當勞餐廳、無人停車場，又如雨後春筍的冒出，甚至連最夯、地價較高的十三及十四期重劃區也不例外。

這些重劃區甚至有土地改以簡易圍籬、鋪設碎石的「暫時性使用」場域，來做為民營收費停車場與倉儲，甚至出租搭廣告招牌，這類低密度、易調整的臨時開發場域，不僅可創造固定現金流、也方便土地持有人隨時因應市場變化及需求做調整，創造穩健的收入，而且剛好解決都會區車站及商圈周邊停車位供不應求的情況。

台中市交通局資料顯示，台中市公有加上私有小型車停車位，112年時有14萬7,649個、113年底增加為18萬1,867個，一年增加3萬多個小型車停車位，到了今年第1季，小型車停車位又暴增為18萬9,001個，一個季度就增加8,000個停車位，其中小型停車位年增率達21.8%。

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰說，建商看到好地段的土地都不會放過，但確實現階段部分原計劃興建住宅或商辦的土地，因建築成本高漲、利率攀升與買氣冷卻而遞延推案，所以地主紛紛轉向低門檻的收益模式。

但這個應該只是權宜的養地做法，等待房地產政策鬆綁、捷運等重大建設利多不斷釋出，這些正在休生養息的停車場與倉儲場，過些年或許又將搖身一變，成為下一波推案熱區。

台中市都市計劃區內公私有停車位近年增長概況。資料來源：鄉林不動產研究室
台中市都市計劃區內公私有停車位近年增長概況。資料來源：鄉林不動產研究室

停車位 重劃區 停車場

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