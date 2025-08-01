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大全聯新零售戰艦出擊 拚會員數突破2,000萬大關

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導
大全聯。全聯／提供
大全聯。全聯／提供

全聯打造「大全聯」新零售戰艦，從支付到品類全面升級，拚會員經濟由現在的1,500萬會員力破2,000萬人。全聯集團宣布今（1）日起，全台大潤發門市正式更名為「大全聯MEGA PXMART」，同期啟動四大升級策略，從支付系統、會員經濟、商品結構到品牌IP全面翻新，目標轉型為社區型購物中心。

在電子支付方面，全聯整合集團支付通路，宣布大全聯自8月1日起全面停用LINE Pay（7722）、街口支付、支付寶等六大第三方支付，僅保留集團自有「全支付」作為唯一支付工具，全聯表示，主要目的為鞏固自建支付生態系，以強化會員數據整合與後續精準行銷效益，並提升跨通路數位經營效率。

大全聯轉型策略 圖／經濟日報提供
大全聯轉型策略 圖／經濟日報提供

配合支付整合，全聯也擴張PX Pay會員規模，啟動開幕普發百元紅包、滿額折扣等限期活動，藉此吸引更多大潤發舊客戶轉為大全聯會員，拉升整體會員活躍度與交易貢獻率。

全聯會員數龐大，目前有超過1,500萬會員，原大潤發有超過300萬會員，全聯藉由升級版PX Pay整合雙方會員系統，打造更完整的消費者數據與服務平台，力拚突破2,000萬會員大關。

值得注意的是，大全聯開幕後的首波主打品類並非傳統的生鮮與日用品，而是高單價的家電商品，主打「到大全聯買電器最划算」。

全聯 電商 大潤發

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