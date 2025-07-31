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85℃生甜甜圈復興研究所開賣 宣告品牌進軍生甜甜圈市場

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
85℃復興研究所一口氣端出八款創新風味甜甜圈，從鬆軟、爆漿到酥脆都有。業者提供
85℃復興研究所一口氣端出八款創新風味甜甜圈，從鬆軟、爆漿到酥脆都有。業者提供

全台掀起「生甜甜圈」旋風！生甜甜圈．85℃復興研究所將於8月2日在台中市復興路、台中路口開幕，一口氣端出八款創新風味甜甜圈，包括四款飽滿爆餡系列、兩款經典回味款、兩款脆皮酥香款，嚴選日本大廠奧本麵粉特製麵團，主打蓬鬆柔軟口感與內餡濃郁滑順。

開幕期間8月2日至8月3日限量原味甜甜圈一元加價購，8月4日甜甜圈買四送二，8月5日全館85折、大杯咖啡第二杯30元優惠，想吃就手刀快衝，千萬別錯過。

「生」在日語中有「新鮮、柔軟、未加工」的語意，「生吐司」、「生巧克力」都曾大受歡迎，85℃生甜甜圈復興研究所開賣，宣告品牌正進軍生甜甜圈市場，推出八款全新甜甜圈商品。

有別於口感扎實的台式甜甜圈，85℃嚴選日本大廠奧本麵粉加入湯種特製，高含水量且經過14小時低溫發酵的生甜甜圈麵團，在高溫油炸後，內裡柔軟細緻，入口蓬鬆濕潤，又不失嚼勁。

這次推出的八款甜甜圈分為三大類，單價40至60元，經典甜甜圈系列，強調麵團的蓬鬆與麥香，復刻經典甜甜圈風味，「原味甜甜圈」採用特製甜甜圈麵團，蓬鬆綿密、不油膩，灑上細緻糖粉，入口柔軟細緻，堪稱經典不敗的首選；「巧克力甜甜圈」則撒上香濃可可粉，帶有大人系的苦甜風味，濃郁又不膩。

脆皮系列則挑戰外脆內軟的極致對比，創造全新口感體驗。「原味脆皮甜甜圈」外層包裹自製粉漿與奶粉，酥脆中鬆軟，香氣四溢；「梅子脆皮甜甜圈」灑上酸梅粉，酸鹹甜三種口味交織，開胃又涮嘴，讓人忍不住一口接一口。

另外還有四款爆餡系列甜甜圈，85℃以義大利Mascarpone調製原味和巧克力風味的義式卡士達，入口清爽尾韻還有淡淡乳酪香，完全是視覺與味覺的雙重誘惑。

「原味爆餡甜甜圈」內餡香滑濃郁的義式卡士達，咬下瞬間幸福感爆棚；「巧克力爆餡甜甜圈」以巧克力麵團包入義式巧克力卡士達餡，結合奶香，層次豐富，入口苦甜交錯。

「開心果爆餡甜甜圈」嚴選百分百天然開心果醬，無添加色素，內餡滑順綿密、堅果香氣撲鼻，一咬就爆出濃郁開心果香；「草莓爆餡甜甜圈」則將草莓果香與義式卡士達完美融合，酸甜清爽、不膩口，是夏日必吃款。

生甜甜圈．85℃從鬆軟、爆漿到酥脆，八款風味全面進攻甜點控味蕾，不論是內餡控、酥脆控還是拍照打卡控，都能找到命定款。

85℃生甜甜圈復興研究所8月2日開賣，宣告品牌正式進軍生甜甜圈市場。記者宋健生/攝影
85℃生甜甜圈復興研究所8月2日開賣，宣告品牌正式進軍生甜甜圈市場。記者宋健生/攝影

日本 巧克力

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