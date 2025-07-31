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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

三立集團 52億買大同股權

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

三立集團近期大買大同（2371）股票，三立集團董事長張榮華並進入大同董事會成為董事，引發關注。根據證交所最新資料，三立集團共斥資52.85億元，拿下大同6.07%股權。

知情人士指出，張榮華進入大同董事會，主要是獲得大同董事長王光祥邀請。張榮華也看好大同每股配發3.1元現金股利的高股息政策與後市發展。

大同大股東持股變化一直受到外界關注。大同日前公告，法人董事競殿投資公司改派法人代表，從原本的顏大和，改由張榮華接任。競殿投資為王光祥主要持有大同股權的個人公司，負責人是王光祥的兒子王雅麟。

張榮華接手大同股權並進入董事會，引發業界熱議。熟識張榮華的人士表示，張榮華加入大同擔任董事，是王光祥希望以張榮華經營企業長才與人脈，為大同注入新血。

知情人士指出，張榮華也認為，大同在王光祥帶領下，終結數十年未發股利的狀況，今年每股配3.1元現金股利，也看好後續大同發展。

根據證交所公告的企業股權交易資料，自今年6月23日至7月29日，投資人經集中市場交易方式買進大同，取得共13.48萬張股票，占大同股權約6.07%，交易金額達52.85億元。

上述買進大同股權的資金來源均為三立集團旗下公司，分別為三立電視持股12.4萬張、持股比重約5.58%；殷富資本取得6,851張，持股比重約0.31%；聯鑫行銷取得1,725張、持股比重約0.08%；盧米埃電影取得1,230張，持股比重約0.06%；威網影音取得990張，持股比重0.04%，取得目的為財務投資。

大同 董事長 張榮華

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