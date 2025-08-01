策略行銷／青農產銷雙戰線 土裡長出品牌力

台灣農業正經歷一場結構性的轉變，核心力量之是一群回鄉務農的青年世代。這批青農不只是回來種田，更帶著市場觀念、品牌思維、數位工具與創新企圖回到產地，試圖走出屬於台灣農業的新路徑。只是，在回鄉創業的理想與現實之間，他們也同樣面臨著結構性挑戰。

廣田益與宏昇芽菜，是兩個來自不同作物、不同規模的青農品牌代表。廣田益負責人強調「精實人力」，希望用更少的人做出更有效率的產線；他觀察年輕一代不願投入農場體系，因此從頭思考流程設計，導入清洗、分裝、包裝自動化概念，尋求機器替代人力的可能性。

宏昇芽菜則從高品質芽菜出發，結合流程數據管理與產品標準化，打造出穩定供貨能力；他們也意識到：當產能穩定後，若沒有市場價值的放大，仍可能陷入價格競爭輪迴。因此，我們提出一個新概念，試圖讓一株芽菜不只是蔬菜，而是一種值得溝通與設計的品牌價值。

這兩家青農品牌分別代表了台灣青農可能遇到的兩種發展關卡：一是生產效率與人力調度的瓶頸，二是市場溝通與價值放大的挑戰。當青農從「務農」走向「經營農業」，所需的技能也從栽種管理延伸到行銷策略、系統規劃、資源整合與商業模式設計，而這些往往不是在農場實作就能學到的。

很多青農在創業初期會不斷追求作物品質、產量穩定與土地掌控力。但在市場端若無對應的溝通、品牌與銷售設計，即便品質再好，也可能被壓縮利潤空間。而另一種情況則是青農開始意識到品牌的重要，卻常常卡在「不知道該怎麼轉化成消費者看得懂的語言」，最後品牌形象模糊、通路推廣斷層，努力打了折扣。

這時候，我們建議從三個面向著手：一是流程標準化，把所有農場作業、包裝流程、出貨規格整理清楚，為數據化與自動化鋪路；二是品牌建構，協助釐清價值主張、找出產品亮點、設定市場語言，讓品牌有方向可走；三是數位基礎建設，包括網站、社群、內容與顧客管理，讓農場不只是種田，而是經營一個可以被市場看見、理解與信任的品牌。

台灣的農業並不缺好產品，而是常常輸在訊息傳遞與價值轉譯。青農的強項是肯學、願試、敢變，但也容易陷入獨自摸索的疲憊感。陪跑者能在不同階段陪著設定目標、擬定策略、追蹤進度、調整方向，能讓這些熱情不被消磨，讓每投入產生更長遠的回報。

當一個農業品牌從「種得好」到「賣得好」，再到「講得好、管得好」，這條升級路徑其實是可以被複製的。而未來農業的競爭力，不只是誰種得多、誰成本低，而是誰能整合更多價值，把農產品變成文化、變成故事、變成值得選擇的理由。

這世代的青農很不一樣。他們不只會插秧、施肥、修剪，也會開會、簡報、投資與學習。他們已經不再只是承接，而是在創造。他們要的不是一套補貼，而是一套可以站上市場的能力。

如果我們相信農業仍是這塊土地的根本，那麼協助這些根扎得深、眼光向前的青農們，就是這個時代最有價值的投資。