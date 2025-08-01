智慧經營／世堡紡織董事長羅忠祐 危機處理 找客戶一起談

「天下唯一不變的道理就是變 」，這是世堡紡織董事長羅忠祐經營公司50年最大的感觸。當遭遇時局突然改變與重大危機，他有感而發地說，企業領導者要有鬥志去面對、解決，並且與供應鏈廠商坐下來談，一起度過難關並生存下來。

今年4月2日，美國總統川普對全球宣布對等關稅政策，舉世震驚，其中對台灣將課32%高關稅，因稅率超乎預期，為台灣出口產業投下一記震撼彈。7月全球各國關稅陸續出爐，台灣所有出口廠商都積極應對中。

攜手供應鏈克服難關

羅忠祐接受本報記者採訪的5月初，對於對等關稅及新台幣匯率急升等重大經濟情勢改變，顯得淡定自若。他坦言，美國對等關稅，新台幣升值影響都台灣出口產業衝擊很大，「唯一要生存下去，就是要站出來一起探討，共同找解決方法」。

「找客戶、找供應鏈一起談，每個人把問題提出來，攤開來談，先有共識。」羅忠祐分析，美國對等關稅看起來很嚇人，但也不是只針對台灣，而是「所有競爭對手都在川普魔掌之中」；「我們跟客戶、供應鏈都有個原則，這些不確定性就要共同分攤，坐下來談，最後還是會把成本講清楚。」

「就是要看buyer及供應鏈廠商之間的信任與合作，是可以克服這個難關，價格會調整，客戶端及供應端都負擔一點，展現最大韌性。」羅忠祐深諳其中生存關鍵之戰。

在商場上打滾逾半世紀的羅忠祐說，「生意人百百種，一定可以找到方法」他也曾經經歷過新台幣匯率從40幾升值到20幾年代，解決方法都是很類似，就是要跟供應鏈好好談。另外，他還點出一個重點：「口袋要有準備，平時就要存三成錢，急難時有準備就不怕」。

羅忠祐特別提到，企業要渡過重大危機與難關，企業主「首先要有鬥志」。他說，有鬥志，再怎麼樣的困難來，都會想辦法解決，都會去面對它，並且相信可以度過。正因為這個鬥志，才會去找出方法。

從成衣紅海殺出血路

貧寒出身的羅忠祐，家裡有九個兄弟姊妹，身為長子，師大畢業的他當過國中教師，但為快速改善家境，他放棄教職踏入紡織業，再被挖角到國外公司，征戰全世界。直到父親突然過世，羅忠祐有感於「做人有時會忠孝難兩全，做生意也是」，1975年他決定和二位同事領完年終獎金後，一人出資三萬元，在台成立世堡紡織。

世堡由原本接單的貿易商，轉型成布料生產商，在成衣紅海中殺出一條血路，羅忠祐切入冷門布料，生產英國皇室御用的嬰兒推車產業用布、音響喇叭布，以及迪士尼遊行使用的夜光布，以高技術門檻開創藍海。

外在時局會突然改變，企業經營也一直求變中。羅忠祐表示，「每十年就會進行一次轉型」，世堡從最初只接大公司訂單，接著開始自己拜訪客戶、接單；再轉型貿易商，出國參展、拜會歐美日等國外客戶 ; 第四個十年則是投入特殊工業用布、科技用布、椅套用布的研發等。隨著科技變遷、時代對環保重視，世堡紡織的顧客關係、產品、服務加值始終不斷推陳出新。

因應美國對等關稅政策，政府針對美國對等關稅風暴提出產業支持方案，羅忠祐直言，「不要靠政府支援或補助，最好是自己想辦法，靠政府支持並非長久之計，最後還是要靠自己及與供應鏈共同合作生存。」

他舉台灣紡織業為例，有本事的台廠都有長遠打算，像是聚陽（1477）、儒鴻都早已多元化，分散投資，而且也不是靠美國單一市場。羅忠祐觀察，「你的餅要做多大，想做大，就要到海外投資，這就是經營事業的高度及視野」。