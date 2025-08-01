老園丁耕讀筆記／家族企業新世代的方向

川普今年重返白宮，延續一貫強勢的個人風格與價值觀，推動「擴大關稅壁壘」、「製造業回流」與「本土優先採購」等政策，不僅撼動了全球貿易秩序，也讓許多仰賴出口的台灣企業首當其衝。

根據「華人家族企業聯盟」於年度論壇中的研究顯示，在台灣的上市櫃公司中，具有家族背景者高達六到七成。

然而，這些企業普遍卡在「傳承斷層」的門檻上。不少創辦人「說要交棒」成了口頭禪，「真正交棒」卻遙遙無期。反觀下一代，雖具承擔之名，卻缺乏開創空間與未來願景，轉而對接班採取消極或迴避態度。這是一種「雙向錯位」的尷尬：上一代放不下，下一代接不住。

家族企業的轉型工程，除了經營權的移轉，更關鍵的是財富管理與價值承傳。過去多數家族財富配置偏向保守，仰賴債券與不動產。但在高通膨與資本市場波動加劇的當下，如何在保障資產安全的同時，兼顧增值潛力與風險防禦能力？答案之一，可能來自於一個與「傳統」聽來完全相反的字眼——新創。

表面上，「新創」代表的是破壞、速度與不確定性；「家族傳承」則象徵穩健、保守與長期經營。兩者彷彿南轅北轍，但若換個角度來看，其實是彼此呼應、互為力量的兩端。

一、傳承的本質，是場「再創業」

對第二代而言，接班不只是延續父執輩的企業，更是啟動自己人生的第一次創業。在面對AI、ESG、供應鏈重組等結構變革時，他們需要以創業家的視角重新提問：「我能為這家公司創造什麼樣的未來？」這樣的心態，讓傳承不只是交棒，而是重啟。

二、用創新灌溉第二成長曲線

許多企業的第二代，選擇成立子品牌、數位轉型事業部，或跨足新產業，從舊平台長出新枝幹。這些行動，既是企業內部的創新實驗，也是家族企業擺脫路徑依賴、開啟「第二成長曲線」的必要起點。

三、投資新創，是財富管理新支點

面對傳統資產報酬率難以跑贏通膨，新創投資正好提供一個不同的報酬來源與風險對沖機制。

優質新創一旦成功，報酬倍數可觀，如台灣的Appier、美國的Stripe，即為家族辦公室參與的範例。同時，這也是一種提前卡位下一波產業巨頭的方式。

新創投資也為企業轉型帶來「外部創新資源」：無論是策略併購、技術整合、合作研發，皆可視為與未來對話的管道。

四、從財產傳承到「志業」傳承

對年輕世代而言，他們關注的不只是收益，而是意義。ESG、社會影響力、前沿科技，這些是他們的語言與價值觀。而新創投資正是讓這一代參與資本、參與社會的場域。它是一道橋，讓傳承不只是股權與地位的移轉，更是信念、視野與責任的延續。

家族企業的傳承，若只是交椅子、遷股權，往往走不出前一代人的影子；唯有當「創新」成為傳承的柴薪，當接班人不只是守業者，而是再創者，家族的精神與企業的未來，才能真正接軌。

傳承不是一個結束的動作，而是一個開端的契機。在這個快速變動的新經濟時代，當傳承遇見創新，當穩健結合冒險，下一個世代的企業風景，才有可能從此展開。