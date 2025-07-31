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王光祥力邀！張榮華進大同董事會 三立斥資逾52億元取得大同6%股權

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
三立集團董事長張榮華。記者王聰賢／攝影
三立集團董事長張榮華。記者王聰賢／攝影

三立集團董事長張榮華近期低調購入大同（2371）持股，並進入大同董事會。根據公告三立集團共斥資52.85億元，拿下大同6.07%股權。知情人士指出，張榮華進入大同董事會，主要受大同董事長王光祥邀請，同時張榮華也看好大同今年每股配發3.1元現金股利及未來發展。

大同大股東的股權變化受到外界關注，近期更盛傳大同董事長王光祥有意出售股權，而張榮華也低調購入大同股票，近期大同公告，法人董事競殿投資公司改派法人代表，從原本的顏大和，改由張榮華接任。競殿投資為王光祥持有大同股權的重要布局之一，競殿投資負責人就是王光祥的兒子王雅麟。

外界對於張榮華接手大同股權，並進入大同董事會有諸多討論。

根據熟識張榮華人士表示，張榮華到大同擔任董事，是受到大同董事長王光祥邀請。王光祥希望運用張榮華經營企業長才與人脈，能為大同注入新血。

知情人士指出，張榮華也認為，大同在王光祥董事長帶領下，終結數十年未發股利，今年每股配3.1元現金股利，同時也看好後續大同發展。

根據證交所被取得股份公告，自今年6月23起至7月29日止，被取得公司為大同，經營集中市場交易方式取得共13.48萬張，占大同股權約6.07%，交易金額達52.85億元。

取得人均為三立集團旗下公司，分別為三立電視，持股12.4萬張，持股約5.58%，殷富資本取得6,851張，持股約0.31%，聯鑫行銷取得1,725張，持股約0.08%，盧米埃電影取得1,230張，持股約0.06%，威網影音取得990張，持股0.04%，取得目的為財務投資，預計未來一年再取得股權數額及方式將視未來市場狀況而議。

大同 董事長 張榮華

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