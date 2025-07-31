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長虹、聖得福簽「內湖怡翠園」都更案 預計投入工程成本36.4億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

長虹（5534）31日公告，與聖得福建設簽下「台北市內湖區康寧段三小段」土地合作開發契約書，其中長虹占比65%、聖得福35%，長虹預計投入工程成本約36.4億元。長虹表示，該案為北市內湖區怡翠園社區都更案，目前已經進入都更審議中，預計最快明年就能拿到建照。

該案基地位在台北市成功路四段182巷6弄及8弄的街廓，鄰近捷運內湖站基地面積共1,043坪，原地主戶約116戶，預計規劃興建地上35層、地下6層SC鋼骨混凝土大樓，規劃坪數13.8坪－54坪，共492戶，總銷初估166億元。

台北市素地稀缺，近年來許多建商積極朝向都更、合建等方式取得土地，而長虹與聖得福更是攜手合作，除了此次的「內湖區怡翠園」都更案外，長虹亦與聖得福合作北市大直指標都更案「TOP31」。

長虹 都更

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