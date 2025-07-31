崇友捐款600萬元賑災 全力協助丹娜絲颱風災後重建

崇友（4506）攜手崇友文教基金會及唐德晉基金會，秉持「取之社會、用之社會」的精神，共同捐款600萬元至衛福部「114年丹娜絲風災募款專案」賑災捐款專戶。

崇友指出，面對丹娜絲颱風重創台灣中南部，更為南部地區帶來劇烈風雨，台南、嘉義等地出現嚴重停水、停電情況，民宅、農業及公共設施損失慘重，災民面臨長期重建挑戰，集團期盼拋磚引玉，帶動更多企業與社會資源投入援助行列，協助受災民眾儘早重建家園、重回正常生活。

崇友表示，集團長期關注災害議題，除金援協助災區復原，亦同步強化內部防災意識，由創辦人唐松章以個人及家族資金設立之「唐德晉基金會」，針對全體內部員工、董事及關係機構人員配發緊急救難包，藉此提升員工及其家庭的防災與應變能力，體現企業對內部安全保障與預防意識培養的重視。

崇友表示，集團及旗下基金會長年致力於公益行動與社會回饋，曾多次出資捐助國內外重大災難受害民眾，涵蓋地震、颱風及海外救援等多項行動，此次捐助行動再次彰顯企業在重大災害發生時挺身而出的責任感，盼能與全體國人攜手共渡難關，協助受災民眾儘早恢復日常生活。