新成屋待售宅數飆破11萬戶 內政部：統計以來最高點
國內新成屋庫存創新高！內政部31日公布資料指出，截至2024年第4季，全台待售新成屋數量已達11萬1,085宅，較上季增加4,578宅、4.30%，較去年同期更暴增逾1萬宅、9.97%，為統計以來首度突破11萬戶大關。
內政部分析，這波供給擴張，主要與近年建照大量核發、推案完工集中有關，雖然2023年建照量略有回落，但2024年仍有15.6萬宅完工，推升新屋釋出量。
六都方面，待售新成屋宅數以新北市最多，達2萬542戶，集中於板橋、新莊、三重與淡水；其次為桃園市1萬8,873宅、台中市1萬7,121宅、高雄市1萬3,901宅與台南市1萬1,133宅；台北市雖僅4,468宅，但年增幅度明顯，集中在中山、中正、大同、南港與大安等精華區。
與去年同期相比，六都待售量全面增加，反映市場推案熱絡與交屋集中，供給壓力仍在高檔。內政部提醒，民眾購屋時應評估自身財務能力，避免為追價進場造成財務壓力，理性購屋、穩健安居才是長遠之計。
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