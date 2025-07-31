新成屋待售宅數飆破11萬戶 內政部：統計以來最高點

國內新成屋庫存創新高！內政部31日公布資料指出，截至2024年第4季，全台待售新成屋數量已達11萬1,085宅，較上季增加4,578宅、4.30%，較去年同期更暴增逾1萬宅、9.97%，為統計以來首度突破11萬戶大關。

內政部分析，這波供給擴張，主要與近年建照大量核發、推案完工集中有關，雖然2023年建照量略有回落，但2024年仍有15.6萬宅完工，推升新屋釋出量。

六都方面，待售新成屋宅數以新北市最多，達2萬542戶，集中於板橋、新莊、三重與淡水；其次為桃園市1萬8,873宅、台中市1萬7,121宅、高雄市1萬3,901宅與台南市1萬1,133宅；台北市雖僅4,468宅，但年增幅度明顯，集中在中山、中正、大同、南港與大安等精華區。