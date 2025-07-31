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空屋飆破91萬戶創高 內政部數據揭集中在這三縣市

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

全台空屋持續上升！內政部31日公布最新統計，2024年下半年全國低度使用住宅數量達91萬4,196宅，占住宅類房屋稅籍數的9.79%，較上半年再增加5萬1,750宅、增幅0.47個百分點，為歷年新高點。

觀察六都變化，高雄市空屋率增加0.66個百分點最多，其次為台中市與台南市，各增加0.59個百分點，而比率最低的是台北市7.09%與新北市7.45%，整體仍維持雙北房市較為活絡的趨勢；反之，以連江縣17.39%及金門縣17.31%空屋率最高，偏鄉地區空置問題較嚴重。

若進一步觀察各鄉鎮市區，空屋率低於6%的地區集中在雙北，從上期的9個增加為11個，新增加板橋與永和兩區。而空屋率高於20%的地區則以偏鄉為主，總數從20個暴增至31個，新增地點包括新北雙溪區、南投仁愛鄉、台東成功鎮等，反映城鄉間住宅使用狀況差異顯著。

從產品結構看來，20坪以下小宅空屋率達18.16%，為各坪數中最高，且比上期增加0.56個百分點；屋齡方面，以5年內新屋（22.91%）與50年以上老屋12.54%空置比率較高，分別呈現減少與增加趨勢，顯示新完工與老舊物件皆有空屋壓力。

內政部提醒，若房屋長期閒置，不僅資產無法有效運用，也恐增加管理與稅務成本，建議屋主將空屋委託社宅包租代管業者，不但可省去租賃煩惱、降低風險，每戶每月最高還可享有1萬5,000元免稅額，超出部分再扣除六成必要費用，鼓勵空屋轉為租賃使用、增加市場供給。

2024年下半年全國低度使用（用電）住宅宅數及比率。圖／內政部提供
2024年下半年全國低度使用（用電）住宅宅數及比率。圖／內政部提供

偏鄉 內政部 房屋稅

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