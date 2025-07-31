暑期租屋旺季到！內政部曝全台最新租金統計 雙北仍居冠

為讓租屋族在暑期租屋旺季掌握行情、避免被哄抬租金，內政部31日首度揭露結合「租金」與「屋齡」的統計資料，提供租屋族參考。此次發布的《114年上半年租金統計資料》，不僅新增不同租屋型態與屋齡的租金四分位數，也揭露各行政區中位租金，有助租屋族合理議價、強化市場透明。

內政部指出，七、八月是大學新鮮人入學與畢業生求職的租屋高峰，為避免房東趁機哄抬租金，這次統計特別新增「屋齡」分類分析，幫助租屋族快速判斷物件價格是否合理。

例如以台北市萬華區整層出租住宅為例，屋齡30年以上的租金中位數為15,000元，低於30年以下的27,000元，差距達8成，顯示屋齡對租金有明顯影響。

此次統計資料來自今年3月底的有效租金補貼契約，樣本數達67.4萬件，全國租金總價中位數為8,500元，與上期持平。其中雙北地區租金仍居全台之冠，台北市租金中位數達12,500元，新北市為13,000元，遠高於全國平均。

內政部此次共發布291個行政區租金中位數資料，另針對231個行政區依照「整戶出租」、「獨立套房」、「分租套（雅）房」三種型態，再細分30年屋齡門檻交叉分析租金變化。

從統計來看，屋齡對租金影響程度與租屋型態息息相關。其中整戶與獨立套房的租金差異最明顯，以新北市三重區為例，整戶出租屋齡30年以下租金中位數為24,000元，30年以上為15,000元，落差高達9,000元。相對而言，分租套房因設備條件較為統一，屋齡對租金影響較小，如高雄市鼓山區分租套房30年以上與30年以下租金僅差500元。