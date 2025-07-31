環境部「抗高溫涼適地圖 Cool Map」試辦上線 首波彙整1700個涼適點

極端高溫日益頻繁、夏季持續日數不斷拉長，高溫已成為國人健康與日常生活的重要威脅。為提升全體國民對高溫風險的應對能力，環境部氣候變遷署31日宣布「抗高溫涼適地圖(Cool Map)」試辦平台上線，首波彙整臺北市、新北市、臺南市共約1,700個涼適點，建構即時查詢、全民共享的數位平台，未來將逐步擴大功能，為民眾提供更安全的抗高溫行動資訊。

2023、2024全球已連續二年創高溫紀錄，依世界氣象組織(WMO)今年5月發布的全球氣候預測報告，未來五年內有80%機率會再創新高，顯示極端高溫將可能成為常態化風險。為回應此一挑戰，環境部本年6月3日啟動成立「抗高溫調適對策聯盟」，並依抗高溫行動路徑與規劃，試辦建置Cool Map數位平台，協助全民掌握所在位置的即時高溫資訊，並可查詢鄰近避暑涼適地點。

環境部說明，都市熱島效應之降溫策略聚焦於水綠降溫、通風散熱、遮蔭涼適與建築節能四大面向，其中「遮蔭涼適」為關鍵策略之一，透過推出涼適地圖，整合「戶外遮蔭降溫設施」與「室內涼爽點」兩類資訊，提升人體舒適度。戶外部分考量都市水泥化與遮蔭不足，規劃朝提供行人遮蔭，包括增加密葉喬木的種植、充足的樹冠遮蔽並設置騎樓提供連續陰涼空間，改善戶外熱環境；室內則因臺灣屬濕熱氣候，須結合具備冷氣或電風扇等降溫設備的「室內涼爽點」，並建議具備休憩座位、飲水、廁所與無障礙空間，以提供更完善的防護。

這次試辦的Cool Map涵蓋上述兩類涼適點，例如臺北市的大安森林公園、青年公園、新生公園及廣慈社宅，新北市的十三層親水公園、鶯歌陶瓷博物館與府中15藝文中心，臺南市則包括安平樹屋、臺南市美術館、圖書館新總館等，提供民眾多元且在地化的避暑選擇。

此次平台的建置也感謝多方協力，包含7-ELEVEN、全家、全聯、家樂福、萊爾富、OK超商等「抗高溫調適對策聯盟」響應企業之開放空間，成為合作涼爽點。民眾可點進Cool Map平台，透過定位即可顯示500公尺內的各涼適點查看是否具備冷氣、座椅、飲水機、無障礙空間與廁所等功能，便於依需求查詢與規劃避暑動線，共同為全民打造具備韌性的涼適城市。

環境部補充說明，Cool Map為今年首度試辦的高溫調適服務平台，未來仍有持續優化與發展的空間。平台將透過使用者回饋與合作單位經驗，逐步強化地圖功能、提升資訊精確度與使用便利性，作為未來政策精進與制度化的參考依據，將透過共學、共構、共創的過程，逐步形成可長可久、全民共享的高溫防護網絡。