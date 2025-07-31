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全國大飯店打造寵物專層 搶攻中台灣毛孩家庭旅宿商機

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
飯店打破限制，不僅開放寵物入內可牽繩落地，還能自由上床。圖／業者提供
飯店打破限制，不僅開放寵物入內可牽繩落地，還能自由上床。圖／業者提供

勤美（1532）集團旗下台中全國大飯店31日宣布，7日起已推出「毛孩 Check-in」專案，打造中部首見的寵物友善客房樓層，專為攜犬貓出遊的家庭設計。開賣首周即接獲逾百通諮詢，兩周內銷售突破200間房，展現中高端寵物旅宿的市場潛力。

根據農業部資料推估，台灣寵物飼養家庭已突破260萬戶，平均每3至4戶家庭就有1戶飼養犬貓，顯示寵物友善旅宿已成新興剛需市場。

創立45年的全國大飯店，隸屬於長期深耕台中草悟道生活圈的勤美集團。近年持續翻新設備與品牌體驗，去年客房全面翻新木質地板、壁紙與照明，營造年輕明亮的新風貌；今年則順應「人寵共遊」趨勢，打造專層設計的寵物友善客房，提供寵物家庭便利的旅宿體驗。

寵物友善樓層設計考量毛孩習性與飼主需求，開放犬貓牽繩落地、自由上床，飯店並與高人氣寵物品牌「BOWWOW+包旺家寵物選品」合作，提供高品質備品，包含GUGU日本高支撐寵物床墊、食器碗架、尿墊、貓砂盆與凝結豆腐砂、清潔用品等，貼心備齊旅途中所需配備。

飯店透過樓層區隔與備品分流管理，讓飼主與一般旅客皆能安心共處，打造雙向友善的住宿環境。

房型分為7坪精緻客房與12坪豪華客房，每房限入住犬貓兩隻，可依照毛孩體型與家庭需求彈性選擇，房價自3,800元起。即日起至2025年底入住，更加贈市價近千元的寵物迎賓禮，包含空氣清新噴霧、防蟲貼片與玩具等實用小物。

全國大飯店位於草悟道綠園道第一排，周邊擁有天然遛狗步道與友善散步環境。勤美誠品綠園道、金典綠園道商場、PARK2、審計新村與勤美術館等鄰近場域，陸續開放寵物入館，並推動「牽繩落地、自由通行」政策，街區店家也逐步鬆綁寵物規範。

飯店此番響應街區轉型，為中部寵物旅遊注入全新動能，也讓草悟道生活圈成為台灣少見整合旅宿、商場與戶外空間的人寵共融街區。

全國大飯店表示，寵物友善樓層房數有限，目前僅開放犬貓入住，建議旅客提前預約，以免假日一房難求。未來也將視市場反應擴大專案規模，致力打造最完整的中部毛孩旅宿體驗。

飯店攜手「BOWWOW+包旺家寵物選品」提供高質感寵物備品。圖／業者提供
飯店攜手「BOWWOW+包旺家寵物選品」提供高質感寵物備品。圖／業者提供
全國大飯店開放犬貓入住，成為台中首家設置寵物友善專屬樓層的國際觀光飯店。圖／業者提供
全國大飯店開放犬貓入住，成為台中首家設置寵物友善專屬樓層的國際觀光飯店。圖／業者提供
全國大飯店位於勤美草悟道旁，擁有天然遛狗步道與友善散步環境。圖／業者提供
全國大飯店位於勤美草悟道旁，擁有天然遛狗步道與友善散步環境。圖／業者提供

寵物 勤美 草悟道

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