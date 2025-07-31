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強化北市清潔臨時工安全防護 新安東京海上產險捐千套防曬反光袖套

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
新安東京海上產險捐贈北市環保局1,000套防曬反光袖。圖／新安東京海上產險提供
新安東京海上產險捐贈北市環保局1,000套防曬反光袖。圖／新安東京海上產險提供

為強化台北市市民清潔臨時工的安全防護，新安東京海上產險發揮保險核心專業職能，今年再添購捐贈1,000套防曬反光袖套，讓臨時工朋友們於路間執勤清潔時穿戴以增加安全性及辨識度，除達到示警、降低意外事故發生的作用外，防曬功能更可在高溫炎熱的天氣下有效減少皮膚曬傷的風險，為臨時工執勤時築起更完善的保障防護。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，鑒於台北市市民臨時工每日長時間暴露於馬路上的高風險工作環境中維持市容整潔，自2017年起以實際行動關懷辛勞的市民臨時工們在馬路上執勤的安全性，截至今年已陸續採購1,200件客製化LED安全背心、2,258套反光袖套及980件螢光黃兩件式反光雨衣等相關物資捐贈予臺北市環保局，在事前多一道防護措施，有效降低及防止意外事故發生。

在「社會關懷、永續共好」的路上，自1998年開始在裕隆集團旗下的裕隆汽車製造股份有限公司與裕隆日產汽車股份有限公司共同捐贈費用，由新安東京海上產險承保「台北市環保局雇主補償契約責任保險」，一路走來為市民臨時工投保雇主補償契約責任險，保障市民臨時工若發生意外時能即時獲得援助，避免家庭生計因龐大醫療費用陷入經濟困境。

至今已持續27年不間斷，提供台北市環保局市民臨時工因公身故者每位新臺幣100萬元保險金、非因公身故者40萬元保險金及住院醫療每日1,000元的保障，迄今有近4.3萬人次市民臨時工獲得保障，理賠人數包含13人不幸意外身故、3人意外殘疾及424人意外受傷，皆已順利獲得理賠與完善的援助。

防曬 保險金 裕隆集團

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