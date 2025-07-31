東海易三倉大學雙聯碩士學位管理專班 推動東協高階進修

台灣與東協高等教育再創合作新模式。東海大學與泰國易三倉大學的「雙聯碩士學位管理專班」曼谷招生說明會，吸引超過60位產業界、商會組織及在泰台商踴躍參與。最令人矚目的亮點，莫過於澳門航空泰國辦事處總經理管佈雷當場完成報名，成為碩士班首位正式學生。

東海大學與泰國國際名校易三倉大學，於曼谷長榮酒店舉辦「雙聯碩士學位管理專班暨碩士先修學分班」聯合招生說明會，邀請東海大學校長張國恩進行專題演講。

易三倉大學經管學院院長Dr. Chai Narong、東海EMBA主任李成教授、公共事務暨校友服務處處長黃兆璽進行焦點座談，分別從產業鏈結、十年競爭力布局到韌性領導力養成，深入剖析未來十年的職場核心能力與人才策略。

張國恩於開場致詞中表示：「東海致力於推動AI與永續並進，這不僅是學術提升，更是實踐教育外交的具體行動。我們希望透過此一課程，讓人才在地進修、國際成長，打造具行動力的未來領袖。」

東海泰國教育中心主任謝宗順表示，這場招生醞釀已久，他與國際長廖敏旬7月初就拜訪台商總會會長陳漢川、副會長孔祥蘭，這個具有創新課程的台灣東協課程獲得矚目。

謝宗順說，此次介紹的雙聯碩士學程涵蓋人工智慧（AI）、行銷、ESG、財務與策略五大重點領域，採全中文授課模式，並可同步銜接東海碩士學位。課程地點設於曼谷，融合東協實務場域與多元文化背景，讓在地台商與國際專業人士不必遠赴台灣，即可享有高品質進修資源。

謝宗順強調，泰國幅員遼闊，因此，透過一周一次實體課與線上課程搭配，對需要進修的商業人士是一個很好的選擇。

值得一提的是，報名成為首位學生的澳門航空泰國分公司總經理管佈雷表示：「跨國學習就像飛行一樣，開啟的是全新的高度與格局。很榮幸親自加入這個計畫，讓學習再次起飛。」

東海統計系校友、泰國台商總會副會長劉昌奇則說：「看到母校走進東協，我倍感驕傲。相信透過這樣的課程，可以帶動更多青年回到學習、邁向領導。」他並表示，學習像飛行，要不斷突破高度。

孔祥蘭說：「人才的進步就是企業的競爭力，這個學程正好回應在泰台商的實際需要。」泰國華商經貿聯合會理事長劉思亮則直言，市場從不缺，缺的是能真正落地、有國際視野的人才，這樣的課程來得正是時候。