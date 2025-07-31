全台第一！萬事達卡推出生物辨識驗證取代OTP 攜手家樂福9月上線

萬事達卡計畫在2030年前全面結合代碼化技術（Tokenization）與生物辨識驗證（Biometric Authentication）以優化購物體驗，運用生物辨識取代OTP（One-Time Password），為消費者打造無縫流暢且高度安全的支付服務。為實現此願景以及提供消費者、商業夥伴更全面的AI與加密貨幣應用，萬事達卡推出多項創新解決方案，包括：支付密鑰（Mastercard Payment Passkeys）、Mastercard Agent Pay、單一支付憑證（Mastercard One Credential）以及加密貨幣支付卡計畫（Mastercard Crypto Card Program）等，建構跨地域、跨Web 2與Web 3的全方位即時支付網路，為消費者與商業夥伴打造更便捷、安全且值得信任的支付體驗。目前萬事達卡支付密鑰服務已正式在台灣上線。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示：「目前全球已有超過30%的萬事達卡交易採用代碼化技術進行資訊加密保護，有效提升交易核准率。萬事達卡與KKday、AsiaYo及Bibian比比昂、家樂福合作，宣告支付密鑰技術正式在台灣上線。透過生物辨識驗證取代OTP輸入，並採用代碼化技術保護消費者的卡號，不僅讓交易流程更快速，還能大幅降低資訊外洩風險。這項創新技術的導入，將為持卡人和商戶創造更便捷、安全且值得信任的支付環境。」

萬事達卡支付密鑰（Mastercard Payment Passkeys）是萬事達卡根據業界共同標準推出的生物身份驗證技術，使用者可透過裝置設備所提供的身分驗證方式進行驗證，包括臉部辨識、指紋掃描或輸入PIN碼，取代一次性驗證碼 （OTP），確保交易過程既安全又便利，並結合代碼化技術（Tokenization），有效防止資料外洩與詐騙風險。

對商戶而言，交易流程更安全順暢有助於減少消費者中斷購買行為的可能性；對消費者來說，則可享受更快速的網購結帳流程及更安全的支付體驗。萬事達卡針對旅遊、日本代購與生活零售等日常高消費平台，率先在台推出支付密鑰服務，攜手TapPay喬睿科技，即日起上線KKday、AsiaYo、PChome旗下子公司Bibian比比昂等平台的網頁版服務，家樂福則預計於9月底前上線。

根據調查顯示58%的消費者已使用生成式AI工具取代傳統搜尋來獲得產品推薦，預期2025年AI助理將能處理多達20%的電商工作。萬事達卡Agent Pay能讓AI助理根據使用者指令自動完成從商品搜尋、推薦比較到下單完成支付的完整購物流程。

例如消費者向AI助理表達出國旅遊想法，並闡述行程地點、時間、人數等相關訊息後，AI助理將會自動比較機票、住宿等資訊並提供旅遊行程建議，當消費者確定行程後，AI助理就會自動訂購並完成支付，消費者無須再手動下單，實現真正的智慧化購物體驗。此外，萬事達卡Agent Pay更透過建立AI助理註冊驗證機制、運用代碼化技術確保交易安全，為智慧化購物帶來安全、信任與透明的保障。

萬事達卡新興支付指數（Mastercard New Payments Index）顯示，65% Z世代希望在線上集中管理所有日常事務，透過萬事達卡單一支付憑證（Mastercard One Credential），即可賦能持卡人更靈活的控管支付方式。持卡人可將現有支付卡片綁定至單一數位憑證中，並依照自身偏好設定支付規則。例如1,000元以下支出自動使用簽帳金融卡、超過1,000元的消費選擇使用信用卡、高額購物選擇分期付款等，擁有完整的消費控制權。

萬事達卡加密貨幣支付卡計畫（Mastercard Crypto Card Program）運用萬事達卡安全、可大規模擴展且值得信賴的支付網絡，讓加密貨幣可以簡單且即時的用於日常交易。持卡人將卡片連結加密貨幣帳戶後，每當進行消費時，系統會在付款當下即時將持卡人的數位資產轉換為法幣並完成交易，讓持卡人能夠在全球超過1.5億個接受萬事達卡支付的商戶無縫使用數位資產進行消費。

此外，萬事達卡支付網絡更支援包括USDC、USDG、PYUSD、FIUSD等受監管的穩定幣，消費者和企業能夠輕鬆地運用包含穩定幣在內的加密貨幣，讓加密貨幣能夠無縫融入日常支付場景。