全聯打造「大全聯」新零售戰艦 四大策略拚會員經濟破2000萬元

全聯整合集團資源，宣告自8月1日起，全台大潤發門市正式更名為「大全聯MEGA PXMART」，20家門市全面換上新招牌，展開品牌新篇章。全聯同時藉由啟動四大升級策略，從支付系統、會員經濟、商品結構到品牌IP全面翻新，將大全聯打造成社區型購物中心，邁向品牌升級的新階段。

全聯表示，大全聯將整合集團資源與既有優勢，持續優化商品組合與服務體驗，目標成為兼具熟悉感與溫度的社區型購物中心，開啟大全聯的新時代。首先是整合支付通路，大全聯自8月1日起全面停用LINE Pay、街口支付、支付寶等六大第三方支付，僅保留集團自有「全支付PX Pay」作為唯一支付工具。此舉主要目的是為鞏固自建支付生態系，以強化會員數據整合與後續精準行銷效益，並提升跨通路數位經營效率。

配合支付整合，全聯也積極擴張PX Pay會員規模，啟動開幕普發百元紅包、滿額折扣等限期活動，藉此吸引更多大潤發舊客戶轉為大全聯會員，拉升整體會員活躍度與交易貢獻率，全聯會員數龐大，目前擁有超過1500萬會員，而原大潤發則有超過300萬會員。全聯藉由升級版PX Pay整合雙方會員系統，打造更完整的消費者數據與服務平台，目標直指突破2,000萬會員大關，與統一集團組建的會員經濟圈正面交鋒。

同時，全聯藉由信用卡合作升級進一步深化金融場景綁定。原大潤發聯名卡將於9月12日更名為「大全聯信用卡」，卡面更新外，更升級福利點回饋機制，不僅店內每百元消費最高可回饋12點福利點，搭配全支付於店外消費回饋更上看15點。未來透過會員＋支付＋信用卡數據三合一串聯，將有助大全聯掌握更完整的顧客輪廓，進一步導入AI商品推薦、差異化行銷與會員分級經營。

商品面方面，原大潤發自有品牌「大拇指商品」也將同步升級轉型，原有的自助結帳機台將持續保留，強化消費者結帳體驗。值得注意的是，大全聯開幕後的首波主打品類並非傳統的生鮮與日用品，而是高單價的家電商品，主打「到大全聯買電器最划算」。

自8月起大全聯推出多項電視、空調、洗衣機、冰箱等品項的滿額優惠、災後換購組合與加碼抽獎，將家電升級為主推檔期品類。這不僅測試了會員的高價耐用品消費潛力，也凸顯全聯試圖透過大全聯承接量販店在大宗、耐用與高單價商品的角色定位，為集團未來營收打開新成長曲線。

全聯也同步進行品牌IP重塑，原大潤發吉祥物「發仔」升級為全新形象「大全熊」，將與「福利熊與水果探險隊」一同壯大全聯IP家族，攜手創造更多趣味互動與跨通路行銷效益。除了擴大品牌辨識度，也將作為跨社群與跨平台整合行銷的代表角色，強化年輕族群與家庭客層的情感連結。