「全球經濟政策漸明朗」燁輝8月開漲盤 市場眼睛一亮

主力單軋廠燁輝（2023）31日開出8月盤價，鍍鋅、烤漆內銷每公噸漲500元，外銷平盤，預告鋼市穩中趨堅，後市不悲觀。

燁輝表示，隨著美國陸續公布各國關稅稅率，全球經濟政策逐步明朗，市場觀望氣氛趨緩，整體景氣逐步走出谷底，鋼市亦逐漸回溫。

台灣內需穩健，台灣6月外銷訂單金額達579億美元、年增24.6%，超越經濟部預估的530~550億美元，更是連3個月超出預期，顯示整體景氣回溫。

鋼鐵供需方面，川普以「美國優先」為前提，透過關稅政策推動全球供應鏈重組，然各國關稅稅率逐一公布後，市場觀望氣氛趨緩，加上中國大陸一系列利多刺激政策推動與基建展開，尤其雅江水利工程修建，全球景氣動能逐步加溫。

世界鋼鐵協會發佈6月全球粗鋼產量為1.5億公噸、年減5.8%，中國大陸粗鋼產量年減9.2%，顯示去產能政策落實，有助鋼價穩定。大陸持續政策面支持民間企業投資、人民銀行釋放人民幣6,018億元，進一步刺激內需與終端消費，並提振鋼需。

原物料行情與市場面，燁輝強調鐵礦砂從每公噸92.75美元低點一路向上攀升，達102.6美元、漲幅9.97%，國產煤礦價格漲勢更趨明顯，漲幅達24%，煤鐵原料價格大漲快速拉升鋼價，加上對供給端嚴格限產，如唐山限產30%，主力鋼廠要求於去年產量基礎減去10%~30%鋼產，約600萬公噸，同時於市場推動「反內捲」方針，確保景氣活絡。

一連串政策反應下，鋼廠紛紛提漲鋼品價格，包括中國寶武、鞍本集團、台灣中鋼、中鴻（2014）等亞洲各主要鋼廠最新盤價皆以平高盤開出，顯示各方對鋼市走向趨於樂觀，主基調「持穩向上」。

燁輝指出，考量全球市場變化，燁輝新盤價搭配多元方案，期與下游共榮共利。