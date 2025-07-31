快訊

民調／死亡交叉！賴總統施政過半不滿意 5成受訪者認為內閣應改組

南橫路塌土石無情奪一家5口人命 搜救員找到首具屍骸嘆：來遲了

張大春批劉駿耀「腦子裝屎」 釋憲限縮公然侮辱...更一審無罪確定

原鄉碳匯那瑪夏對話登場 兆豐投信助力部落共築永續藍圖

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

為推動原鄉碳匯發展與地方永續行動，由高雄市政府原住民事務委員會與多方單位合作舉辦的「原鄉碳匯對話與行動－那瑪夏場」日前在高雄那瑪夏區盛大舉行。此次對話匯聚在地部落代表、公私部門及企業與會，其中兆豐投信擔任協辦單位，展現金融業對碳權經濟與原住民土地永續的高度關注與實質投入。

與會者包括高雄市政府原住民事務委員會副主任委員以及在地部落代表，共同探討森林碳匯潛力與原住民傳統知識融合的可能性。那瑪夏地區擁有豐富的森林資源與深厚的生態文化背景，為台灣碳匯潛力區域之一。透過此次對話，將彙整部落意見，形成政策與行動建議，作為未來推動社區型碳匯專案的依據。

兆豐投信表示，ESG並非單一指標的追求，而是企業對社會與環境責任整體的承諾。原鄉地區的自然資本是台灣邁向淨零轉型的重要關鍵，而原住民社群所展現的永續生活智慧，正好提供了未來碳中和社會的具體想像與實踐模式。此次活動同時促進ESG跨界合作，強化企業、公部門與在地社群之間連結，落實真正以人為本的永續治理；期盼未來攜手更多團體共同推動地方創生、原鄉經濟與環境永續的多贏目標。

在全球邁向淨零的趨勢下，「原鄉碳匯對話與行動」不僅是一場政策與產業的對話，更是一場對土地記憶與未來發展的深度凝視。兆豐投信與原鄉社區並肩而行，為打造具包容性與永續性的低碳台灣共同努力。

ESG 兆豐 原住民 那瑪夏

延伸閱讀

新北汐止樟樹原住民文健站 長輩開心學手編竹扇

攜手農業永續 農業部、威剛科技簽ESG備忘錄

00878、00919、0056...以後配不出高息？稀飯闢謠：只要資本利得夠高仍可以

累積雨量達標 屏東8原鄉7/30停班停課

相關新聞

全國大飯店打造寵物專層 搶攻中台灣毛孩家庭旅宿商機

勤美（1532）集團旗下台中全國大飯店31日宣布，7日起已推出「毛孩 Check-in」專案，打造中部首見的寵物友善客房...

強化北市清潔臨時工安全防護 新安東京海上產險捐千套防曬反光袖套

為強化台北市市民清潔臨時工的安全防護，新安東京海上產險發揮保險核心專業職能，今年再添購捐贈1,000套防曬反光袖套，讓臨...

全台第一！萬事達卡推出生物辨識驗證取代OTP 攜手家樂福9月上線

萬事達卡計畫在2030年前全面結合代碼化技術（Tokenization）與生物辨識驗證（Biometric Authen...

東海易三倉大學雙聯碩士學位管理專班 推動東協高階進修

台灣與東協高等教育再創合作新模式。東海大學與泰國易三倉大學的「雙聯碩士學位管理專班」曼谷招生說明會，吸引超過60位產業界...

全聯打造「大全聯」新零售戰艦 四大策略拚會員經濟破2000萬元

全聯整合集團資源，宣告自8月1日起，全台大潤發門市正式更名為「大全聯MEGA PXMART」，20家門市全面換上新招牌，...

「全球經濟政策漸明朗」燁輝8月開漲盤 市場眼睛一亮

主力單軋廠燁輝（2023）31日開出8月盤價，鍍鋅、烤漆內銷每公噸漲500元，外銷平盤，預告鋼市穩中趨堅，後市不悲觀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。