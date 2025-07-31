輝達H20銷大陸、北士科蓋總部 「這檔營建股」有望雙受惠

美國川普決定放行輝達（NVIDIA）H20晶片銷售到大陸，市場預估輝達將會加快全球及兩岸布局，加上北士科因輝達總部進駐，掀起房市熱度，鄉林（5531）大陸、台灣雙頭布局，有望受惠，其中近期推出的「北投案」更是亮點之一。

鄉林董事長賴正鎰表示，「北投案」潛銷3個月來已超過200組客人預約賞屋，以科技及醫療群族居多，接待中心下周將公開，該案基地面積350坪，位於中央北路二段，步行5分鐘可到北捷淡水線復興崗站，主力產品規劃為18至23坪、2至3房格局，鄉林可分回30戶，總銷約10億元，力拚今年底完銷。

另，在中山區「新松町新城計畫」首案「鄉林中山賦」，同樣受惠北士科的北台北大生活圈外溢效益，受科技族與換屋置產族青睞，銷售成績亮眼，目前已售約六成，每坪銷售單價最高已逼近147萬元，創下附近地段的房價新高。

推案上，賴正鎰表示，今年底預計還會推出「鄉林萬華都更案」，目前正要展開拆屋，同時設計並搭建接待中心，該案為南萬華地區預售市場罕見的大規模都更案，整合時間長達23年，基地A+B合計約2,180坪，鄰近萬大捷運線「迦納站」步行5分鐘，可分回銷售戶數123戶，總銷金額估約65億元。

其餘在手案量上，鄉林指出，新北市新莊區公園路的市中心蛋黃區鴻福段都更合建案，預計今年12月開始拆屋，預計明年五月取得建照後正式公開銷售，可分回100戶，總銷金額約40億元。

賴正鎰表示，鄉林積極在雙北推動都更重建與土地整合，在台北市中山區整合11萬坪基地，43個街廓，總銷1.4兆元，「新松町・新城計畫」已有重大進展，目前已完成19個街廓、約2萬坪土地整合，會陸續在2至3年內推出總銷達2000億元的案量。

其中「吉林四案」、「民權一案」、「民權二案」、「吉林七案」、「農安二案」等基地，分別完成或正在進行規劃設計，要把新松町新城計畫的範圍打造成為台北最美的純住宅區，預計下半年陸續遞案送交台北市府都委會審查，將會盡快公開銷售。

開發土地方面，新北市最熱門的新興重劃區「塭仔圳」近日完成配地公告，土地將會在近期就過戶給地主，鄉林表示，早先布局搶得先機，取得約2,000坪合建土地，離桃園機場線的捷運站步行距離都在10分鐘以內，即將進入實質規劃階段。

台中方面，鄉林表示，看好台中市軌道建設與重大開發利多，水湳經貿園區的綠美圖及會展中心今年底將啟用，此外中科台積電（2330）擴廠、捷運藍線動工、綠線延伸案定案、大巨蛋預計2030年啟用等，帶來人口紅利與產業發展動能強勁。鄉林已鎖定十三期兩塊土地、另外在十四期、單元二及單元五等重劃區覓地，預計今年底將共購入五塊土地。

大陸投資方面，鄉林表示，大陸房市去年11月起強勢復甦，但僅成都新房與二手房量價齊升，房價年均漲幅約6%。鄉林在金牛區R4與R6住宅與C1、C2商業基地，就位於成都北三環與天府大道北延線交叉路口的核心蛋黃區，且鄉林成都「涵碧天下」附近新案住宅銷售價格不斷攀升，十年前標地時，每平米人民幣1,494元，現在的新標售土地每平米已突破人民幣2萬元，可見早先取得的土地，於成都中軸線上，極具優越，才會有這麼如此高的增值空間。

鄉林表示，成都案總建築樓板面積達100萬平米，儘管因為鳳凰山機場搬遷問題而延誤，但現在機場已經搬移，並開發成鳳凰山公園，蓋了大型足球場與體育館，附近新案每平米已經可以賣到人民幣3萬元。近期將開賣的R6+R4住宅，光是總銷就超過台幣200億元，未來對鄉林集團營收有極大助益，將注入強勁成長動能。

鄉林表示，董事會同意青島子公司鼎林公司出售名下房產交易金額約台幣45億元。由於過去的匯損及折舊攤提都已於當年度認列完畢，回流資金即將開啟台北市中山區都更的「新松町新城計畫」以及新北、台中購地。

法人認為，儘管鄉林投資大陸過去有虧損，但如果沒有折舊攤提跟匯損約10來億元的話，帳面上應該是有獲利的，鄉林布局全球及兩岸，為了分散風險與轉型，陸續銷售大陸房產，資金大量回流，預期今年將會是鄉林營收的豐收年。