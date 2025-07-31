台南預售屋市場轉冷…解約數激增 地政局：價格仍撐盤
受到央行第七波信用管制政策影響，加上國際經濟前景不明，台南市預售屋市場出現交易量縮。根據地政局最新統計，2024年下半年預售屋申報戶數為4310戶，較上半年6702戶明顯下滑，降幅達35.7%；同期總交易金額則從超過900億元降至594.87億元。
盡管交易量下滑，但平均單價持續上漲。2024年上半年每坪均價為35.26萬元，下半年微升至36.26萬元，漲幅約2.8%。地政局分析，建商對價格具一定信心，土地、建材與營建成本仍對房價具有支撐力。
觀察2023年7月至2025年6月各行政區預售屋實價登錄申報戶數，以安南區（3235件）登記最多，永康區（2543件）、歸仁區（1802件）次之。不過，進入2025年後，上述熱區交易量也明顯減少，與2024年上半年相比，安南、永康交易戶數減幅達8成，歸仁區也有6成。
價格方面，永康區均價自2024年上半年每坪38.7萬元升至39.3萬元後，2025年上半年持平；歸仁區則從35.8萬元連續上漲至39.2萬元。惟安南區自39.3萬元下修至35.44萬元，反映市場回歸理性，買方態度轉趨觀望。
地政局指出，市場冷卻同時，解約情況也明顯增加。2024年上半年解約件數為70件，下半年增至104件，2025年上半年進一步攀升至174件，半年增幅達67.3%。其中以安南區（53件）最多，東區（15件）、仁德（13件）、歸仁（12件）等區亦有增加。解約主因為貸款取得困難與資金調度壓力，反映信用政策已對市場產生實質影響。
市長黃偉哲表示，雖然交易量減少，但市府持續推動重大公共建設與土地開發，整體不動產市場基本面仍穩健。地政局長陳淑美提醒，購屋人應審慎評估財務能力，避免因解約導致財務損失。
整體而言，台南預售屋市場已呈現交易量縮價格緩漲態勢，解約件數提高，房市回歸剛性需求，呼籲民眾購屋應審慎評估自身財務狀況，避免未來因預售屋解約承受損失風險。
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