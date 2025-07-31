快訊

Windows 10倒數說再見！微軟狂推Windows 11「升級很輕鬆」卻暗藏1風險

關稅談判關鍵期！政院透露最新進度：台美已完成技術性磋商

未積極投入？細數民進黨「罷免作為」曹興誠全講了：想避嫌

台南預售屋市場轉冷…解約數激增 地政局：價格仍撐盤

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市預售屋市場出現交易量縮。圖／台南市政府提供
台南市預售屋市場出現交易量縮。圖／台南市政府提供

受到央行第七波信用管制政策影響，加上國際經濟前景不明，台南市預售屋市場出現交易量縮。根據地政局最新統計，2024年下半年預售屋申報戶數為4310戶，較上半年6702戶明顯下滑，降幅達35.7%；同期總交易金額則從超過900億元降至594.87億元。

盡管交易量下滑，但平均單價持續上漲。2024年上半年每坪均價為35.26萬元，下半年微升至36.26萬元，漲幅約2.8%。地政局分析，建商對價格具一定信心，土地、建材與營建成本仍對房價具有支撐力。

觀察2023年7月至2025年6月各行政區預售屋實價登錄申報戶數，以安南區（3235件）登記最多，永康區（2543件）、歸仁區（1802件）次之。不過，進入2025年後，上述熱區交易量也明顯減少，與2024年上半年相比，安南、永康交易戶數減幅達8成，歸仁區也有6成。

價格方面，永康區均價自2024年上半年每坪38.7萬元升至39.3萬元後，2025年上半年持平；歸仁區則從35.8萬元連續上漲至39.2萬元。惟安南區自39.3萬元下修至35.44萬元，反映市場回歸理性，買方態度轉趨觀望。

地政局指出，市場冷卻同時，解約情況也明顯增加。2024年上半年解約件數為70件，下半年增至104件，2025年上半年進一步攀升至174件，半年增幅達67.3%。其中以安南區（53件）最多，東區（15件）、仁德（13件）、歸仁（12件）等區亦有增加。解約主因為貸款取得困難與資金調度壓力，反映信用政策已對市場產生實質影響。

市長黃偉哲表示，雖然交易量減少，但市府持續推動重大公共建設與土地開發，整體不動產市場基本面仍穩健。地政局長陳淑美提醒，購屋人應審慎評估財務能力，避免因解約導致財務損失。

整體而言，台南預售屋市場已呈現交易量縮價格緩漲態勢，解約件數提高，房市回歸剛性需求，呼籲民眾購屋應審慎評估自身財務狀況，避免未來因預售屋解約承受損失風險。

南市預售屋實價登錄買賣與解約申報戶數情形。圖／地政局提供
南市預售屋實價登錄買賣與解約申報戶數情形。圖／地政局提供
南市預售屋實價登錄各月份申報平均價格。圖／地政局提供
南市預售屋實價登錄各月份申報平均價格。圖／地政局提供
南市各行政區預售屋實價登錄買賣申報戶數一覽表。圖／地政局提供
南市各行政區預售屋實價登錄買賣申報戶數一覽表。圖／地政局提供
南市預售屋實價登錄申報戶數。圖／地政局提供
南市預售屋實價登錄申報戶數。圖／地政局提供
南市各行政區預售屋實價登錄買賣申報戶數一覽表。圖／地政局提供
南市各行政區預售屋實價登錄買賣申報戶數一覽表。圖／地政局提供

房市 預售屋 基本面 實價登錄

延伸閱讀

券商做富豪財管慘敗？僅銀行10分之1戶數 發生什麼事？

新版租屋契約上路北市電費爭議暴增2倍 租屋族：台電、台水繳最划算

「彰化縣預售屋地圖」上線 買預售屋掌握資訊不怕踩雷

相關新聞

輝達H20銷大陸、北士科蓋總部 「這檔營建股」有望雙受惠

美國川普決定放行輝達（NVIDIA）H20晶片銷售到大陸，市場預估輝達將會加快全球及兩岸布局，加上北士科因輝達總部進駐，...

台南預售屋市場轉冷…解約數激增 地政局：價格仍撐盤

受到央行第七波信用管制政策影響，加上國際經濟前景不明，台南市預售屋市場出現交易量縮。根據地政局最新統計，2024年下半年...

刷臉、指紋取代OTP 萬事達卡推支付密鑰加強支付安全

萬事達卡宣布推出在台灣推出萬事達卡支付密鑰(Mastercard Payment Passkeys)，以生物辨識取代OT...

快來租！北市又多一處新創辦公空間 供60人進駐…租金最低3萬

北市萬華區福星社宅1、2樓空間，由產發局與Impact Hub Taipei攜手營運，今天開幕，預告將創造50到60人的...

北市最新賣屋實價登錄 今年4月交易件數較去年同期大減42%

北市地政局公布最近一期賣屋實價登錄交易資料，114年4月共544件，較3月增幅4.41%；交易總額186.71億元，較3...

暑假出遊、颱風、房貸錢荒影響 7月全台房市交易量年月雙減

永慶房產集團發布7月旗下門市交易量，全台月減14%、年減42％，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，7月適逢暑假出遊旺季，同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。