快訊

Windows 10倒數說再見！微軟狂推Windows 11「升級很輕鬆」卻暗藏1風險

關稅談判關鍵期！政院透露最新進度：台美已完成技術性磋商

未積極投入？細數民進黨「罷免作為」曹興誠全講了：想避嫌

刷臉、指紋取代OTP 萬事達卡推支付密鑰加強支付安全

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文。記者仝澤蓉／攝影
萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文。記者仝澤蓉／攝影

萬事達卡宣布推出在台灣推出萬事達卡支付密鑰(Mastercard Payment Passkeys)，以生物辨識取代OTP，加強支付安全，使用者以臉部辨識、指紋掃描或輸入PIN碼，取代一次性驗證碼(OTP)，確保交易過程既安全又便利。

萬事達卡計畫在2030年前全面結合代碼化技術(Tokenization)與生物辨識驗證(Biometric Authentication)以優化購物體驗，運用生物辨識取代OTP (One-Time Password)，為消費者打造無縫流暢且高度安全的支付服務。

為實現此願景以及提供消費者、商業夥伴更全面的AI加密貨幣應用，萬事達卡推出多項創新解決方案，包括：支付密鑰(Mastercard Payment Passkeys)、Mastercard Agent Pay、單一支付憑證(Mastercard One Credential) 以及加密貨幣支付卡計畫(Mastercard Crypto Card Program)等，建構跨地域、跨Web 2與Web 3的全方位即時支付網絡，為消費者與商業夥伴打造更便捷、安全且值得信任的支付體驗。目前萬事達卡支付密鑰服務已正式在台灣上線。

萬事達卡支付密鑰是萬事達卡根據業界共同標準推出的生物身份驗證技術，使用者可透過裝置設備所提供的身分驗證方式進行驗證，包括臉部辨識、指紋掃描或輸入PIN碼，取代一次性驗證碼(OTP)，確保交易過程既安全又便利，並結合代碼化技術，有效防止資料外洩與詐騙風險。

對商戶而言，交易流程更安全順暢有助於減少消費者中斷購買行為的可能性；對消費者來說，則可享受更快速的網購結帳流程及更安全的支付體驗。萬事達卡針對旅遊、日本代購與生活零售等日常高消費平台，率先在台推出支付密鑰服務，攜手TapPay喬睿科技，即日起上線KKday、AsiaYo、PChome旗下子公司Bibian比比昂等平台的網頁版服務，家樂福則預計於9月底前上線。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，目前全球已有超過30%的萬事達卡交易採用代碼化技術進行資訊加密保護，有效提升交易核准率。萬事達卡與KKday、AsiaYo及Bibian比比昂、家樂福合作，宣告支付密鑰技術正式在台灣上線。透過生物辨識驗證取代OTP輸入，並採用代碼化技術保護消費者的卡號，不僅讓交易流程更快速，還能大幅降低資訊外洩風險。這項創新技術的導入，將為持卡人和商戶創造更便捷、安全且值得信任的支付環境。

AI 消費 生物辨識 加密貨幣

延伸閱讀

力旺2025年上半年EPS 11.54元

微軟揭中駭客入侵 將波及全球機構、美受害最嚴重

力旺子公司熵碼科技後量子密碼學演算法 通過美國NIST CAVP認證

只有硬幣大！亞果元素指紋加密SSD不怕手機容量不足

相關新聞

輝達H20銷大陸、北士科蓋總部 「這檔營建股」有望雙受惠

美國川普決定放行輝達（NVIDIA）H20晶片銷售到大陸，市場預估輝達將會加快全球及兩岸布局，加上北士科因輝達總部進駐，...

台南預售屋市場轉冷…解約數激增 地政局：價格仍撐盤

受到央行第七波信用管制政策影響，加上國際經濟前景不明，台南市預售屋市場出現交易量縮。根據地政局最新統計，2024年下半年...

刷臉、指紋取代OTP 萬事達卡推支付密鑰加強支付安全

萬事達卡宣布推出在台灣推出萬事達卡支付密鑰(Mastercard Payment Passkeys)，以生物辨識取代OT...

快來租！北市又多一處新創辦公空間 供60人進駐…租金最低3萬

北市萬華區福星社宅1、2樓空間，由產發局與Impact Hub Taipei攜手營運，今天開幕，預告將創造50到60人的...

北市最新賣屋實價登錄 今年4月交易件數較去年同期大減42%

北市地政局公布最近一期賣屋實價登錄交易資料，114年4月共544件，較3月增幅4.41%；交易總額186.71億元，較3...

暑假出遊、颱風、房貸錢荒影響 7月全台房市交易量年月雙減

永慶房產集團發布7月旗下門市交易量，全台月減14%、年減42％，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，7月適逢暑假出遊旺季，同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。