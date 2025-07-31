刷臉、指紋取代OTP 萬事達卡推支付密鑰加強支付安全

萬事達卡宣布推出在台灣推出萬事達卡支付密鑰(Mastercard Payment Passkeys)，以生物辨識取代OTP，加強支付安全，使用者以臉部辨識、指紋掃描或輸入PIN碼，取代一次性驗證碼(OTP)，確保交易過程既安全又便利。

萬事達卡計畫在2030年前全面結合代碼化技術(Tokenization)與生物辨識驗證(Biometric Authentication)以優化購物體驗，運用生物辨識取代OTP (One-Time Password)，為消費者打造無縫流暢且高度安全的支付服務。

為實現此願景以及提供消費者、商業夥伴更全面的AI與加密貨幣應用，萬事達卡推出多項創新解決方案，包括：支付密鑰(Mastercard Payment Passkeys)、Mastercard Agent Pay、單一支付憑證(Mastercard One Credential) 以及加密貨幣支付卡計畫(Mastercard Crypto Card Program)等，建構跨地域、跨Web 2與Web 3的全方位即時支付網絡，為消費者與商業夥伴打造更便捷、安全且值得信任的支付體驗。目前萬事達卡支付密鑰服務已正式在台灣上線。

萬事達卡支付密鑰是萬事達卡根據業界共同標準推出的生物身份驗證技術，使用者可透過裝置設備所提供的身分驗證方式進行驗證，包括臉部辨識、指紋掃描或輸入PIN碼，取代一次性驗證碼(OTP)，確保交易過程既安全又便利，並結合代碼化技術，有效防止資料外洩與詐騙風險。

對商戶而言，交易流程更安全順暢有助於減少消費者中斷購買行為的可能性；對消費者來說，則可享受更快速的網購結帳流程及更安全的支付體驗。萬事達卡針對旅遊、日本代購與生活零售等日常高消費平台，率先在台推出支付密鑰服務，攜手TapPay喬睿科技，即日起上線KKday、AsiaYo、PChome旗下子公司Bibian比比昂等平台的網頁版服務，家樂福則預計於9月底前上線。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，目前全球已有超過30%的萬事達卡交易採用代碼化技術進行資訊加密保護，有效提升交易核准率。萬事達卡與KKday、AsiaYo及Bibian比比昂、家樂福合作，宣告支付密鑰技術正式在台灣上線。透過生物辨識驗證取代OTP輸入，並採用代碼化技術保護消費者的卡號，不僅讓交易流程更快速，還能大幅降低資訊外洩風險。這項創新技術的導入，將為持卡人和商戶創造更便捷、安全且值得信任的支付環境。