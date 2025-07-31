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快來租！北市又多一處新創辦公空間 供60人進駐…租金最低3萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
產發局長陳俊安（中）及立法委員吳沛憶（右3），以及台北市議員吳志剛、郭昭巖也到場。記者邱書昱／
產發局長陳俊安（中）及立法委員吳沛憶（右3），以及台北市議員吳志剛、郭昭巖也到場。記者邱書昱／

北市萬華區福星社宅1、2樓空間，由產發局與Impact Hub Taipei攜手營運，今天開幕，預告將創造50到60人的共享辦公空間，租金落在3萬元到8萬元。

產發局長陳俊安說，經過一年多計畫，讓ESG Co:lab順利開花，交流新創基地也是以ESG為題，更扣緊聯合國的永續目標。

ESG Co:lab座落在萬華區的福星社宅1到2樓，並由Impact Hub Taipei營運策展，其共同創辦人陳昱築表示，從2015年成立至今邁向10年，已累積120個團隊進駐、300多件產品順利育成努力，現在持續推動NPO永續，期許嶄新的基地，能夠促成企業、公部門與社會創新行動者的深度對話。

另一位共同創辦人張士庭介紹，空間可以容納約50到60人進駐，且許多類型的辦公空間，提供給新創團隊進駐，租金落在3萬元到8萬元，同時，Impact Hub Taipei團隊也會定期舉辦活動或協助團隊遇到的瓶頸狀況等。

張士庭也說，由於辦公空間屬於開放型，因此不同團隊們可以互相激盪出不同的火花，同時辦公空間也會以日租的方式，讓有需要的數位遊牧工作者能夠作業空間。目前採取一年一簽約方式，進駐企業會是以ESG永續相關產業為優先。

產發局長陳俊安說，市府也為了提升永續競爭力與品牌價值，提供免費ESG轉型輔導，透過潛能評量報告與專業顧問團隊，協助企業永續產品設計、消費者體驗優化及僱主品牌建設等多方轉型。

立委吳沛憶也到場，她說，記得當初Impact Hub Taipei在10年前成立時也到訪，對於青創空間的計畫感覺富有理想性，但近年一個一個看到產品產出，這次也選在萬華區社宅，期待未來與社區間的交流，能夠共創更多的靈感。

北市議員吳志剛、郭昭巖也到場致意。郭昭巖說，在郝龍斌任期後面興建的福星社宅時也會受到當地民眾抗議，她當初奔走之下，也建議引進相關的公共空間，打造出萬華的亮點，現在基地進駐後也建議青年局、教育局等局處一同推展。

Impact Hub Taipei位在福星社宅內的辦公空間。記者邱書昱／攝影
Impact Hub Taipei位在福星社宅內的辦公空間。記者邱書昱／攝影
Impact Hub Taipei位在福星社宅內的辦公空間。記者邱書昱／攝影
Impact Hub Taipei位在福星社宅內的辦公空間。記者邱書昱／攝影
Impact Hub Taipei位在福星社宅內的辦公空間。記者邱書昱／攝影
Impact Hub Taipei位在福星社宅內的辦公空間。記者邱書昱／攝影

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