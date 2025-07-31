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北市最新賣屋實價登錄 今年4月交易件數較去年同期大減42%

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市房市示意圖。永慶房產集團提供
台北市房市示意圖。永慶房產集團提供

北市地政局公布最近一期賣屋實價登錄交易資料，114年4月共544件，較3月增幅4.41%；交易總額186.71億元，較3月減幅0.42%；住宅價格指數128.62，較3月上升0.18%。但交易件數較前一年同期939件，減幅達42.07%；交易總額也減26%。

地政局指出，114年4月實價登錄量價動態，全市交易量共544件，較3月521件增加23件，增幅4.41%，較前一年同期939件，減幅42.07%；交易總額為186.71億元，較3月187.49億元減少0.78億元，減幅0.42%，較前一年同期252.45億元，減幅26.04%。

此外，各行政區4月交易量，7區增加、5區減少，增幅最大為大同區，較3月增加61.54%；減幅最大為士林區，較3月減少26.09%。

各行政區交易總額依序由內湖區60.25億元、大安區26.08億、中山區22.67億元位居前3名；總額最少為大同區，僅4.64億元，總額最高的內湖區與最低的大同區，差約11.98倍。交易總額增幅最大為文山區，較3月增加43.89%；減幅最大為松山區，較3月減少28.96%。

地政局指出，住宅價格指數分析，114年4月全市住宅價格指數128.62，較3月128.39上升0.18%，較前一年同期126.6上升1.6%；標準住宅總價2,038萬元，標準住宅單價每坪64.9萬元。

另外，大樓住宅價格指數139.5，較3月139.1上升0.29%；公寓住宅價格指數113.17，較3月114.16下跌0.87%；小宅住宅價格指數129.93，較3月130.33下跌0.31%。

觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，除了全市、大樓的月線和小宅的季線、半年線上漲外，其餘皆下跌。

北市地政局公布最近一期實價登錄交易資料。圖／北市地政局提供
北市地政局公布最近一期實價登錄交易資料。圖／北市地政局提供
北市地政局公布最近一期實價登錄交易資料。圖／北市地政局提供
北市地政局公布最近一期實價登錄交易資料。圖／北市地政局提供

北市 實價登錄

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