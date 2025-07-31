暑假出遊、颱風、房貸錢荒影響 7月全台房市交易量年月雙減

永慶房產集團發布7月旗下門市交易量，全台月減14%、年減42％，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，7月適逢暑假出遊旺季，同時，月初丹娜絲颱風襲台，狂風與短時間強降雨造成中南部出現不少災情，月底也有多天豪大雨特報，都衝擊民眾看屋時程，加上銀行房貸錢荒仍持續，房市買氣降溫。

根據永慶房產集團統計，與6月相比，七大都會區交易表現均量縮一成以上，其中，台北市月減15%，新北市月減13%，桃園市減少11%，新竹縣市量縮10%，台中市月減16%，受到颱風與豪大雨影響的南台灣則均月減近二成，台南市與高雄市均月減19%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，一般而言，第3季原本就是房市銷售淡季，因7月適逢暑假，民眾大都規劃出遊行程，房市交易相對清淡，加上颱風、豪大雨攪局，部分縣市出現災情，讓民眾放緩看屋、購屋腳步，這也是台南與高雄房市交易量月減近二成的主因。此外，國內房市政策持續調控、銀行資金緊縮仍持續的狀況下，衝擊部分民眾購屋意願，並放緩購屋腳步，讓7月全台交易量減少14%。

若與去年7月同期相比，全台房市交易量減少42%，台北年減28%，新北與桃園均量縮40%，新竹縣市年減47%，台中量縮48%，台南減少34%，高雄則量縮46%。

陳金萍指出，去年7月國內景氣燈號亮出首顆紅燈，國內經濟景氣穩定復甦，加上民眾抗通膨預期心理發酵，以及新青安促動下，房市需求穩定。反觀今年7月，央行第七波信用管制持續，而銀行緊縮銀根，核貸趨嚴、貸款利率上調、成數下降、排隊等撥款的狀況頻傳，市場觀望氣氛濃厚，以致7月房市買氣欲大不易，與去年同期相比仍有四成以上的量縮幅度。

展望未來，陳金萍表示，美國川普的關稅政策豁免大限將至，台灣的對等關稅仍在協商談判中，不確定性仍高，下半年經濟成長動能趨緩，也連帶影響內需與房市買氣，加上銀行房貸緊縮與第七波信用管制短時間內沒有調整的跡象，讓市場流動性下降，下半年房市交易動能回升空間有限。

在買氣明顯降溫的狀況下，房價也出現跌勢，根據政大永慶即時房價指數顯示，2025Q2七大都會區房價指數季跌幅介於0.5%至2.7%之間，而成交議價率也有擴大的趨勢，顯示有明顯降價較能爭取成交的機會，「降價促成交」仍是打破目前房市僵局的利器。