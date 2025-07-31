快訊

獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

誣告罪二審改判6月 高虹安「將上訴」：求司法還公道

捷運宅詢問度升 捷運新埔站擁這些優勢

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
板橋捷運宅首推新埔站周邊，享有新板特區的機能，房價卻親民許多。（圖:信義房屋提供）
板橋捷運宅首推新埔站周邊，享有新板特區的機能，房價卻親民許多。（圖:信義房屋提供）

近期台灣連續幾起高齡駕駛造成重大車禍，促使交通部擬定高齡駕駛換照年齡由75歲下修至70歲，而民眾也開始提醒身邊長者與家人注意用路安全，甚至有購屋者交通安全列為優先選項，信義房屋旗下信義代銷表示，擁有交通路網發達、生活機能便利的「捷運宅」，最近的詢問度悄悄提升。

板橋捷運宅首推新埔站周邊，享有新板特區的機能，房價卻親民許多。捷運藍線開通後，位於新板特區的板橋站往台北市方向的新埔站、江子翠站，成了板橋房市的蛋黃區，而新板特區，集合政府機關、購物中心、飯店、五鐵共構火車站等媲美台北信義計畫區的優勢帶動區域發展，讓緊鄰的「新埔生活圈」受到漣漪效應影響，成為新北市房產當紅炸子雞，更獲得網路票選新北市最適合女性居住的地區。

新埔站生活圈擁有許多地利優勢，包含了文化路、中山路、新板特區三大商圈交匯，交通方面，台北捷運藍線、新北捷運環狀線、五鐵共構板橋火車站、台64線閘道、國道三號都在範圍內，是個集合傳統與現代生活方式的獨特區域。

新板特區發展近30年，當大家都以為政府要將建設焦點往其他地區調整時，新北市政府突然拋出要升級新板特區的大利多，以板橋火車站為圓心打造新北指標區，根據信義代銷表示，新板特區升級消息一出，直接帶動賞屋人潮，連以往觀望態度濃厚的客戶也紛紛表態購買意願，就怕又錯過一次成家的機會。

為推動板橋區整體發展，新北市政府三大計畫將加速板橋區升級，包括「國家兒童未來館」、「新北小巨蛋」及「府中雙城計畫」，預計透過國際級建築規劃與文化歷史串聯，打造兼具現代化與人文特色的城市核心，提升國際能見度，同時兼顧市民生活品質與文化傳承，預計未來將成為新北最具指標性的發展亮點。

新板東京｜新埔站230米・18-42坪・2-3房

接待會館：板橋區縣民大道二段250號旁

貴賓專線：02-2259-2888

捷運 北捷 捷運環狀線

延伸閱讀

新北後巷變「畫廊」打造童趣打卡景點

高齡駕駛事故頻傳！75歲以上撞死路人、單車機車騎士風險為年輕族群2.44倍

影／新北又有高齡駕駛肇事 自撞電桿車下巴掉了

陳世凱台東廟口宣導高齡駕駛換照 送長輩反光帽

相關新聞

「房仲不是銷售 是經營信任」信義房屋黃昭維實踐先義後利獲肯定

「入行十三年來，累積成交買賣雙方近四百五十組，無論有無業績，我最在意的始終是客戶的一句，謝謝你。」信義房屋桃園中正店專案...

捷運宅詢問度升 捷運新埔站擁這些優勢

近期台灣連續幾起高齡駕駛造成重大車禍，促使交通部擬定高齡駕駛換照年齡由75歲下修至70歲，而民眾也開始提醒身邊長者與家人...

東鋼從省能源到導入AI 63年傳產打造未來智慧工廠

東和鋼鐵苗栗廠區內，工人與機械手臂協同作業，感測器與攝影機持續蒐集數據，為這家擁有63年歷史的傳產打下數位地基，建構具思...

拚AI轉型？大數據《建設公司應該知道的三大新思維》洞察報告

大數據報告揭示《建設公司應該知道的三大新思維》，「買屋送家電、裝潢」行銷策略推升2025年月均聲量年增78.1%，沒有說的秘密用數據揭曉。

KKday 旗下預訂系統 rezio 助店家 導入新金流業者、推行程沉浸式導覽

KKday旗下旅遊預訂系統rezio迎接五周年，累計全球用戶突破6,000家、服務旅客人次超過1,000萬，展現其在旅遊...

攸關台塑「煤轉氣」發電轉型計畫關鍵 中鼎得標台塑六接

台灣最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，繼「洲際接收站LNG儲槽興建統包工程」（簡稱七接）後，再度得標台塑石化公司位於雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。