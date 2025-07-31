捷運宅詢問度升 捷運新埔站擁這些優勢

近期台灣連續幾起高齡駕駛造成重大車禍，促使交通部擬定高齡駕駛換照年齡由75歲下修至70歲，而民眾也開始提醒身邊長者與家人注意用路安全，甚至有購屋者交通安全列為優先選項，信義房屋旗下信義代銷表示，擁有交通路網發達、生活機能便利的「捷運宅」，最近的詢問度悄悄提升。

板橋捷運宅首推新埔站周邊，享有新板特區的機能，房價卻親民許多。捷運藍線開通後，位於新板特區的板橋站往台北市方向的新埔站、江子翠站，成了板橋房市的蛋黃區，而新板特區，集合政府機關、購物中心、飯店、五鐵共構火車站等媲美台北信義計畫區的優勢帶動區域發展，讓緊鄰的「新埔生活圈」受到漣漪效應影響，成為新北市房產當紅炸子雞，更獲得網路票選新北市最適合女性居住的地區。

新埔站生活圈擁有許多地利優勢，包含了文化路、中山路、新板特區三大商圈交匯，交通方面，台北捷運藍線、新北捷運環狀線、五鐵共構板橋火車站、台64線閘道、國道三號都在範圍內，是個集合傳統與現代生活方式的獨特區域。

新板特區發展近30年，當大家都以為政府要將建設焦點往其他地區調整時，新北市政府突然拋出要升級新板特區的大利多，以板橋火車站為圓心打造新北指標區，根據信義代銷表示，新板特區升級消息一出，直接帶動賞屋人潮，連以往觀望態度濃厚的客戶也紛紛表態購買意願，就怕又錯過一次成家的機會。

為推動板橋區整體發展，新北市政府三大計畫將加速板橋區升級，包括「國家兒童未來館」、「新北小巨蛋」及「府中雙城計畫」，預計透過國際級建築規劃與文化歷史串聯，打造兼具現代化與人文特色的城市核心，提升國際能見度，同時兼顧市民生活品質與文化傳承，預計未來將成為新北最具指標性的發展亮點。

新板東京｜新埔站230米・18-42坪・2-3房

接待會館：板橋區縣民大道二段250號旁

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