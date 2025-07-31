「房仲不是銷售 是經營信任」信義房屋黃昭維實踐先義後利獲肯定

「入行十三年來，累積成交買賣雙方近四百五十組，無論有無業績，我最在意的始終是客戶的一句，謝謝你。」信義房屋桃園中正店專案協理黃昭維，從醫務管理背景轉戰房仲業，憑著「先義後利、以人為本、正向思考」的服務精神，接收了許多不是在信義房屋成交客戶的疑難雜症，即使費時費力，但他樂於助人，短期沒有成效，但讓他獲得許多好口碑。

出身高雄、在屏東念書的黃昭維，原本期望在醫療服務產業深耕。他曾在榮總實習、考取醫務管理師證照，但「每天都在電腦前處理行政庶務，太無聊了。」直到太太先行加入信義房屋，讓他看見了截然不同的職涯選項，也啟發他轉換跑道。

起初他應徵信義房屋高雄的分店卻未錄取，一度受挫，但在太太鼓勵下，他毅然北上桃園展開挑戰，「當時租了間公寓隔間套房，前三個月業績掛零，只能跟媽媽借三萬元生活費苦撐」，儘管如此，他樂觀的相信自己，一定可以做到。

入行第四個月，黃昭維便奪下新秀獎，一年內創下近一千一百萬業績，獲得桃園區千萬經紀人，全國成交件數第八名。黃昭維說，他從大量派報做起、在社區站崗立三角看板宣傳，屋主看到他的努力，陸續給他專任委託，打響口碑。

但對黃昭維而言，「成交」從來不是服務的終點。一位遠在澳洲的屋主打電話到分店詢問行情，才發現房子竟被同業以不實手法出售，價格足足低於市價百萬元，黃昭維主動聯繫桃園市地政局釐清買賣程序是否有瑕疵，也陪同屋主的女兒到房屋查看，赫然發現不法房仲未經屋主同意，侵占居住在屋主家中兩年多，雖非他的案子，他耗時兩個月，陪同屋主處理、提告。

同樣令人動容的是另一段經歷。一位買家向他反映，與其他仲介簽現況交屋後才發現房屋嚴重漏水。黃昭維主動提供正確法律資訊與地政局聯繫方式，協助對方釐清責任、重新找回信心。雖然該客戶並非他的買方，但他從未猶豫是否出手幫忙。

黃昭維說，「做對的事，即使當下沒有回報，也會在未來某天被看見。」他堅持不收紅包、不貪短利，將「道正術強」的理念，落實在每一筆交易與互動。

從人生地不熟的房仲新人，到如今身為桃園中正店專案協理、16屆金仲獎得主、桃園市政府不動產優良經紀人員、信義房屋菁英會一員，黃昭維始終以熱忱與誠懇，成為客戶口中的「最值得信賴的房仲」。

他說，房仲工作不是銷售，而是人與人之間的信任工程。「服務不是看能不能賺錢，而是有沒有用心。」這樣的理念，也讓曾經服務過的客戶，即使當年沒成交，也會在日後主動找上他。

如今的黃昭維，始終保有初心。他常對同仁說：「客戶都來找你了，你能不幫忙嗎？」他用行動證明，在信義房屋，「先義後利、以人為本、正向思考」不只是口號，而是深植在每名同仁心中的信念。