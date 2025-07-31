東鋼從省能源到導入AI 63年傳產打造未來智慧工廠

東和鋼鐵苗栗廠區內，工人與機械手臂協同作業，感測器與攝影機持續蒐集數據，為這家擁有63年歷史的傳產打下數位地基，建構具思考能力的智慧工廠。這場轉型不是口號，而是從基礎設施與流程優化逐步推進，目標是實現「Digital Twin（數位孿生）」。

東和鋼鐵（簡稱東鋼）總經理黃炳樺接受中央社專訪表示，企業在轉型中必須務實思考減碳是否應不計代價，「我們不可能只為了愛地球就盲目減碳，公司還是要有競爭力」，他以歐盟為例，強調減碳20多年來仍兼顧經濟發展與民生福祉，企業應在減碳與經濟間取得平衡，找出相對最好的路徑。

東鋼自主減碳試行 申請費率A推動轉型

東鋼選擇走在前端，參與自主減碳計畫，申請「費率A」，即必須在2021年基準下減少25.2%碳排，分階段於2029年前減半，2030年前全面達標。黃炳樺坦言，先減一半已顯著增加成本，因此政府若想導入碳交易市場，應先明確政策方向，讓企業可提早規劃。

談到為何選擇走得比同業快，他說：「因為我們真的嚐到減碳、導入AI的甜頭。」

節能走在減碳前面 打造全台首見無加熱爐鋼筋廠

黃炳樺強調，節能應走在減碳前，要減碳應從降低能源消耗開始，而這一切的前提，是回頭盤查自己的碳排來源。他舉例，東鋼過去鋼胚半成品降溫後再加熱至攝氏1250度製成鋼筋，耗能驚人；2007年，東鋼決定投資全台第一座沒有加熱爐的鋼筋廠，2010年正式投產，也是亞洲少見的高週波感應加熱鋼筋廠。

「東和鋼鐵是全台第一家，相信在亞洲應該也是前5家不使用加熱爐的鋼鐵廠。」他強調，這項創新利用鋼胚本身的餘熱，經電磁感應進行均溫處理，不僅省去加熱爐燃料，也大幅降低能源支出。

黃炳樺說，「我們的鋼胚出來溫度就有約900度，經過均溫處理就能直接生產，可能只耗用20、30度電，節能效果顯著。」

進口天然氣成本高 節能不只是環保也是生存策略

當時的動機來自全球競爭壓力，他指出，中國鋼廠規模龐大，使用高爐製程並能回收副產氣作為燃料，而台灣使用的是進口天然氣，成本高出許多。「還沒比賽就輸在起跑點」，也因此可見從節能做起，不僅是環保，更是生存策略。

以天然氣來說，1立方米大概新台幣16元，若將25度鋼胚加熱至1250度，大概得用掉30立方米以上，就差480元。「有時候1噸（鋼筋）要賺480元都不容易，但光只有使用天然氣，就燒掉480元，對一家鋼筋建材公司來說，會有這樣的投資，起心動念就是節能。」

黃炳樺說，節能永遠在減碳前面，第一件事情就是把浪費掉的東西先省回來，一定都會有正效益，這也是他口中所謂「嚐到甜頭」的事。

導入AI應用 看似無聊但又非做不可正是自動化切入點

東鋼也持續導入AI應用，黃炳樺強調，工廠要做Digital Twin，第一步是建設基礎設施。包括水電油氣等流量計、物流即時定位系統、產品測溫取樣設備等，數據若無法即時進入系統，AI無從分析。他直言，過去資料若僅抄在紙本上，難以產生管理價值。

東和鋼鐵有不少廠房已逾30年，因此在2年前即與工研院合作，著手進行基礎設施建置，黃炳樺直言，「不要把事情想得太高深，與其只是弄一個很美好的遠景，回頭想一想，這也做不到，那也做不到，會很容易放棄，不如一步步把基礎打好，才有可能走得長遠。」

另外，例如卡車進廠時，AI系統可辨識車號並即時通知倉庫準備貨品，提升出貨效率，黃炳樺認為這其實就是視覺辨識而已，沒大家想得那麼複雜。

再如型鋼打捆後的捆號標示，以往由人工書寫，今年底將透過機械手臂自動執行，而標示內容則來自「ID Tracking（追蹤）」系統，完成後資料回存系統，建立完整生產履歷。

另一AI應用的例子為廢鋼分級。東鋼的主要原料廢鋼，過去需仰賴人工目測判定等級與價格，但台灣廢鋼混雜未分類，其中含鏽蝕、厚度、含水量等差異，也影響價格，加上每日需處理上百車，時效壓力大，但由人工判斷容易有誤差。

為此，東鋼今年導入AI視覺辨識系統，透過大量影像訓練AI辨識廢鋼的「前世」，如鋼管、鋼棒等原始型態，學習分類標準。黃炳樺解釋：「鋼管中空、鋼棒實心，這些特徵AI能從數據中歸納，比人眼更精準。」

他說，新系統預計下半年全面上線，「最大好處就是標準一致，不會因人而改變，也不需要休息，系統早上看跟下午看一樣，不會因為到下午精神不濟而做出錯誤判斷」，每小時可處理十幾車廢鋼的效率，遠勝傳統人力，不但可提升判級效率，也可降低人工作業成本。

黃炳樺指出，導入AI不必從複雜處著手，許多「看似無聊、但又非做不可」的工作，正是自動化的切入點。他強調，傳統產業的數位轉型，不可能一蹴可幾，必須從基礎做起，由點到線、由線到面，系統性地串聯起來，因為只有將每個小環節都打通，才有可能走到全面智慧製造。