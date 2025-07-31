KKday 旗下預訂系統 rezio 助店家 導入新金流業者、推行程沉浸式導覽

KKday旗下旅遊預訂系統rezio迎接五周年，累計全球用戶突破6,000家、服務旅客人次超過1,000萬，展現其在旅遊科技領域穩健成長的成果，面對國際旅遊熱潮回溫，rezio積極協助中小型旅遊業者加速數位轉型，攜手「統一金流 PAYUNi」與全球領先的支付平台「PayPal」，擴大金流整合布局，提供支付、預訂與顧問服務三位一體的支援，協助業者強化線上接單、拓展全球市場。

rezio也宣布與AR/VR體驗業者iStaging合作，推出沉浸式線上導覽功能，為業者打造更高效的數位接待流程。

rezio日前舉辦品牌分享會，同步啟用中文品牌名稱「酷樂訂」，強調深化台灣市場、邁向國際舞台的雙軌策略。rezio總經理溫石松分享全新品牌主張，強調旅客體驗的重要性。他表示，未來將持續優化系統功能與國際化服務，從台灣出發，深耕亞洲、拓展歐洲與大洋洲市場，落實全球在地化的經營策略。rezio整合集團資源，啟動「數位轉型補助方案」，支持中小型業者快速上線、提升營運效率與品牌競爭力。

rezio也拓展金流整合服務，攜手台灣金流服務商「統一金流 PAYUNi」、全球領先的支付平台「PayPal」，分別強化台灣在地支付與東南亞等海外市場的跨境交易體驗，協助中小型旅遊體驗商家拓展國內外市場。

面對傳統圖文已難以完整傳達行程內容、導致消費者預訂猶豫的痛點，rezio攜手虛擬實境軟體服務商iStaging愛實境，導入AR/VR沉浸式體驗技術，旅客可於預訂前先行線上「預覽行程」，身歷其境感受景點，有效加速購買決策，並提升品牌專業形象。