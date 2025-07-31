攸關台塑「煤轉氣」發電轉型計畫關鍵 中鼎得標台塑六接

台灣最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團，繼「洲際接收站LNG儲槽興建統包工程」（簡稱七接）後，再度得標台塑石化公司位於雲林麥寮六輕工業區的「LNG液化天然氣接收站儲槽興建統包工程」（簡稱六接）。

六接為台灣首座由民營企業興建的LNG接收站，不僅是台塑集團「煤轉氣」發電轉型計畫的關鍵一環，更是台灣液化天然氣接收站建設計畫的核心項目。本案合約金額約新台幣124.5億元，預計2029年中旬完工，所儲存之天然氣將供麥寮汽電公司新設燃氣機組發電售予台電，助力政府達成能源轉型目標。

六接由中鼎攜手日商川崎重工共同承攬，將興建二座各16萬公秉地上式雙層圓拱頂式LNG低溫儲槽，作為麥寮發電廠由燃煤改建為燃氣發電所需的低碳排潔淨能源。依政府能源政策規劃，天然氣發電占總發電量之5成，為滿足高達2,600萬噸進口需求量的收卸儲存需求，全台已規劃共七座天然氣接收站。

其中，自1984年起，中鼎陸續參與興建台灣多座LNG接收站工程，包含中油永安（一接）、中油台中（二接）、中油觀塘（三接）、本案台塑麥寮（六接），及中油大林洲際（七接），成為全台唯一具備LNG接收站EPC統包工程實績與能力的承攬商，且LNG接收站業務拓展至中國大陸、印度及泰國等地。

中鼎董事長楊宗興表示，中鼎曾參與打造六輕煉油廠的跨世紀工程，台塑化將此一重大轉型工程再度交付中鼎。中鼎有信心攜手國際夥伴KHI，以豐富的全球LNG接收站實績及專案管理經驗，完成本案。

面對全球能源轉型趨勢，中鼎除持續深耕太陽光電、生質能、風電等再生能源領域，更積極投入儲能、新能源及去碳電力等前瞻業務，以期構建低碳與零碳的能源體系，協助政府達成能源多元化及穩定電力供應的目標。