南科帶動發展快速 南市標售三大區13筆產業、商業及住宅用地
因應產業發展與住宅需求，台南市政府釋出三大區段共13筆土地公開標售，標售區位涵蓋麻豆工業區、九份子市地重劃區及北安商業區，地段條件多元，提供產業用地、住宅區與商業區多元選擇，公告即日起至9月3日止，9月4日開標。
其中，麻豆工業區市地重劃區釋出麻工段170地號等5筆工業用地，面積自259.31平方公尺至3467.07平方公尺不等，土地使用分區皆屬第二種乙種工業區，建蔽率70%、容積率270%，每平方公尺底價2萬9600元至3萬2800元。
位於安南區的九份子市地重劃區，推出國安段1631及1636地號共2筆住宅用地，分屬住四-1與住六-1用地，建蔽率皆為50%，容積率分別為180%及250%。兩筆土地面積為318.84與2,754.56平方公尺，底價分別為每平方公尺10萬6000元及13萬3000元。
至於北區的北安商業區，則釋出草湖寮段43地號等6筆商業用地，面積自383.60平方公尺至1,794.25平方公尺，使用分區皆為商業區，建蔽率60%、容積率320%，標售底價自每平方公尺144,000元起至213,000元不等，適合大型商業或開發案進駐。
地政局長陳淑美表示，麻豆工業區地處交通之便，聚集傳統產業發展，並擴大南部科學園區科技產業腹地，成就大台南產業與科技廊帶，促進地方產業再生，並活絡區域經濟發展；九份子重劃區為台灣第一個低碳示範社區，區內設有學校、運動館等設施，打造低碳高品質的居住環境，並完善生活機能；北安商業區為安南副都心，以公園廊道串聯區內公園與開放空間，型塑友善商業環境與休憩空間，不僅活絡周邊住宅機能，同時提供更多元便利的生活機能及商業契機。
市府強調，重劃區抵費地採多元處分方式辦理，除標售外，亦得同時以標租及設定地上權處分，各開發區倘有盈餘將撥充該區公共建設管理維護與使用，以提升各重劃區之品質。本次標售之開發區除具有交通優勢外，整體生活機能均完善，期盼優質廠商進駐與開發。
台南市地政局提醒，成功得標者須自決標次日起20日內繳交第一期款，90日內繳清第二期款。相關資訊可至地政局官網「公告資訊／最新消息」查詢。
有意投標者請於標售公告期間內，於114年9月3日投標截止日前，掛號寄送至「台南成功路郵局第239號信箱」。
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