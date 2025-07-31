中南部風災、貸款壓力 7月全台交易量年減逾四成

住商機構31日發布，7月旗下加盟店成交件數，全台各區域買氣均顯弱勢，全台月減9.3%、年減43.7%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，7月關稅話題未解，加上中南部風災攪局，加諸交易狀況仍受貸款影響，交易量要成長大不易。

縱觀各縣市表現，北市月減9.3%，年減43.7%，新北減少5.4%，年減40.9%，桃園月減26.4%，年減50.1%，台中月減18.6%，年減41.5%，台南月減10.9%，年減45.2%，高雄月減15.1%，年減45%。

徐佳馨認為，雙北市因漲不多，同時又有自用買盤支撐，交易相對穩健，中南部漲多回檔之外，7月風災水災頻仍，多少衝擊買氣，加上銀行貸款狀況不理想，賣方不透過降價想要成交，並不容易。

展望未來，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，目前雖有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，但新案市場實際價格下修力道有限，且未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動整體市場，仍有待觀察。

至於成屋市場，部分蛋白區且屋況劣勢物件，受限於買氣趨冷，屋主心態逐漸調整，惟整體新案價格仍未明顯鬆動，令中古屋市場修正幅度難有表現，同時目前貸款排隊、延後撥款等現象仍存在，加上房貸利率持續維持高檔，對買氣是一大硬傷，購屋人特別謹慎之下，短期內交易量亦不容樂觀。